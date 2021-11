Ary Abittan accusé de viol: ce que l’on sait de l’affaire

L’acteur et humoriste a été mis en examen hier mardi pour viol après les accusations d’une femme avec qui il entretient une liaison. Mais que sait-on exactement de l’affaire?

C’est le sujet qui fait parler à Paris: Ary Abittan est accusé de viol. L’acteur est actuellement mis en examen.

Mais que sait-on réellement de cette affaire? Tentative de réponse grâce aux indiscrétions obtenues par les médias français.

1 Arrestation, garde à vue et mise en examen

Le comédien, âgé de 47 ans, a été interpellé dimanche et placé en garde à vue au commissariat du 1er district de la police judiciaire de Paris, a précisé une source judiciaire, confirmant une information de Voici.

La veille, dans la soirée de samedi, une jeune femme avec qui il entretient une relation intime, avait porté plainte contre lui pour des faits de viol.

À l’issue de 48 heures de garde à vue, Ary Abittan a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire.

2 Les faits reprochés

Selon plusieurs médias, les faits se seraient déroulés dans la soirée de samedi au domicile de l’acteur dans le VIIIe arrondissement de la capitale, près des Champs-Élysées.

La jeune femme, âgée de 23 ans, accuse le comédien de lui avoir imposé "un acte sexuel dégradant et non consenti" auquel elle n’aurait pas consenti. Ce que le comédien conteste.

"Pour pimenter" une relation sexuelle protégée et consentie, "le comédien aurait pris des initiatives qui n’auraient pas plu à sa jeune amie", peut-on lire dans "Le Point". "Des relations sexuelles non conventionnelles entre homme et femme." Selon la plaignante, "Ary Abittan serait passé outre son refus, pourtant explicitement exprimé".

3 Un élément matériel incriminant

D’abord "tombé des nues" après avoir été mis au courant des faits qui lui sont reprochés, l’humoriste aurait expliqué avoir pris une douche avec la jeune femme avant de rejoindre une soirée organisée par des amis.

Toutefois, si l’acteur a été mis en examen, c’est aussi parce que le 1er district de la police judiciaire de Paris a mis la main sur un élément matériel incriminant saisi à son domicile.