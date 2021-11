"Koh-Lanta": deux légendes éliminées, un joli coup de bluff et un favori banni

Le 10e épisode de "Koh-Lanta: la légende" a été fatidique pour quelques-uns de favoris de cette édition spéciale "All Stars".

À quelques épisodes du dénouement final, la bagarre fait rage dans "Koh-Lanta: la légende". Entre accès de colère, coup de bluff et départ surprise, retour sur l’épisode de ce mardi soir.

1 Les rescapés liés par le destin

Comme chaque saison, "Koh-Lanta" a lié le destin de ces aventuriers.

Désignés par le sort, Loïc et Ugo, Jade et Sam, Teheiura et Christelle, Alix et Phil, et Claude et Laurent font ainsi équipe ensemble ce mardi soir.

2 Le jeu de confort pour Alix et Phil

Sur la sellette depuis quelques jours, Alix, qui a trahi Clémence lors du dernier conseil, remporte le jeu de confort en compagnie de Phil.

Bien plus à l’aise avec la boue que d’autres paires, le binôme a gagné le droit de découvrir la région, mais aussi de se reposer et de manger à volonté.

3 Alexandra élimine Coumba et Clémence

Éliminée lors de l’épreuve d’immunité de mardi dernier, Alexandra a rejoint l’île des bannis pour la première fois. Elle y a retrouvé une Coumba remontée et, plus tard, une Clémence trahie pour la deuxième fois au conseil.

Opposée aux deux anciennes alliées, la lauréate de "Koh-Lanta: les 4 terres" a fait parler son calme dans l’arène pour s’imposer et garder sa place sur l’île des bannis. À l’inverse, Coumba et Clémence ont définitivement fait leur sac et rejoint le camp du jury final.

4 Le coup de bluff d’Alix

Obligée de se réinventer après avoir vu l’épreuve d’immunité filer dans l’escarcelle d’Ugo et Loïc, Alix, en danger ce mardi soir, a eu le nez fin en faisant croire à Laurent qu’elle détenait un collier d’immunité.

Un pari risqué mais réussi puisque la jeune aventurière a sauvé sa peau (et celle de Phil) lors du conseil.

5 Christelle et… Teheiura bannis

Le coup de maître d’Alix a vu les votes se reporter contre le binôme composé de Christelle et Teheiura.

C’est donc la deuxième fois que le Tahïtien est éliminé de "Koh-Lanta" à l’issue des destins liés.

Renvoyés sur l’île des bannis, Christelle et Teheiura peuvent encore espérer disputer l’épreuve d’orientation. Pour ce faire, ils devront remporter tous les prochains duels qui leur seront proposés par Denis Brogniart.