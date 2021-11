Les Bulldogs de Liège à nouveau en finale de la Coupe de Belgique

Avec deux victoires en deux jours, ils sont assurés de jouer contre Herentals en finale.

Belle ambiance samedi soir sur la patinoire de Liège pour la première manche de la demi-finale entre les Chiefs de Louvain et les Bulldogs de Liège. Si le premier tiers-temps fut mitigé, les deux autres périodes passèrent bien vite à l'avantage des Liégeois. Un rythme soutenu et des actions rapides permirent aux locaux de s'imposer 6-3 au terme du temps réglementaire. Le public était chaud... et les hockeyeurs aussi. On s'attendait donc à un match retour très tendu et une équipe de Louvain le couteau entre les dents.

Heureusement, il n'en fut rien. Le match retour fut équilibré de bout en bout avec des actions partagées. Les Chiefs donnèrent tout pour inverser la vapeur et il fallut aller aux prolongations pour tenter de départager les protagonistes. Après les prolongations, place aux penaltys. Après quelques arrêts de Troy Passingham et un but de Van Gestel, les Bulldogs signèrent leur billet pour la finale face à Herentals, vainqueur des Sharks de Malines. Un adversaire bien connu des Liégeois, donc.

Rendez-vous le 12 février pour cette 8e finale des Liégeois en Coupe.