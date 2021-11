L'ex-Mauve Lukas Nmecha prend son envol

L’ancien Anderlechtois a confirmé sa bonne forme en brillant aux côtés de Casteels, Vranckx et Lukebakio.

Avec sa délégation noir-jaune-rouge, Wolfsbourg attire forcément l’œil des suiveurs belges attentifs. Aster Vranckx et Koen Casteels étaient d’ailleurs titulaires ce mardi soir contre RB Salzbourg, alors que Dodi Lukebakio a joué la dernière demi-heure (NDLR : Bornauw est par contre blessé). Le jeune Vranckx (19 ans) a encore étonné avec ses aptitudes physiques et l’intensité de ses interventions dans le milieu de terrain (même s’il a dû céder sa place à la 82e minute après un coup à la cheville). Casteels a lui aussi brillé en sortant six arrêts, dont une parade décisive en fin de match. Et Lukebakio a amené son énergie pour prendre plusieurs fois la défense autrichienne de vitesse.

Celui qui a le plus crevé l’écran n’est toutefois pas belge. Mais son nom a tout de même fait le tour des haut-parleurs des stades du pays la saison dernière avec ses 21 réalisations pour Anderlecht: Lukas Nmecha. Le joueur vendu par Manchester City à Wolfsbourg l’été dernier a offert à son club un premier succès en Ligue des champions dans ce groupe G.

"Nous avons un plan de match et nous voulons profiter de l’élan de la victoire contre le Bayer Leverkusen", se motivait Lukas Nmecha avant la rencontre. Déjà buteur samedi en Bundesliga pour remettre son équipe sur la voie du succès après quatre défaites consécutives, l’attaquant allemand de 21 ans a récidivé.

À l’instar de Lukaku face à la France le mois dernier, Nmecha a placé le geste parfait en envoyant un puissant ballon excentré dans le plafond (60e). Cette réalisation, inscrite après une première période solide ouverte par un très beau mouvement collectif ponctué par Baku (4e: 1-0), a ensuite totalement inversé la physionomie du duel que Salzbourg tentait de prendre à son compte.

Avec un peu plus de réussite, Nmecha aurait d’ailleurs pu doubler la mise au bout d’un superbe déboulé de Lukebakio (65e). Ce n’est que dans les dernières minutes que les Autrichiens sont revenus à la charge. Mais Casteels, qui n’a rien pu faire sur le splendide coup-franc égalisateur de Wöber (30e), était alors présent pour faire le ménage.

"Cette victoire signifie beaucoup pour nous, se réjouit Nmecha. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons retrouvé notre confiance. Salzbourg avait des occasions à la fin, mais je n’ai jamais eu le sentiment qu’ils allaient marquer de nouveau."

L’ancien Mauve, qui a profité de la courte absence de Weghorst pour faire feu (3 buts ces quatre derniers matchs alors qu’il restait sur sept rencontres sans marquer en étant souvent remplaçant), semble désormais prêt à faire des ravages en Allemagne et sur la scène européenne. Son nouvel entraîneur Florian Kohfeldt, qui vient de succéder à van Bommel, fera à coup sûr de son buteur l’une de ses pièces maîtresses.