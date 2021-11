Guardiola avant City-Bruges: "Nous n'avons pas été bons défensivement, à l'aller"

Après une élimination et une défaite, Pep Guardiola s’attend à une réaction de ses Citizens contre le Club.

Difficile pour les journalistes anglais de se concentrer sur la rencontre face à Bruges : ce samedi, c’est le derby de la ville de Manchester. Pourtant, Pep Guardiola a placé le "Club Bruges" à quelques reprises en conférence de presse. "Le match contre le Club est plus important que celui contre United", a-t-il déclaré, sans pour autant convaincre les journalistes.

Une défense instable

L’entraîneur des Citizens est revenu sur le début de saison de son équipe et sur le match au Jan Breydel. "Nous étions solides derrière la saison passée, avec Ruben Dias, qui a joué un rôle clé. C’est ce qui nous a permis d’accrocher plusieurs clean-sheets. Mais ce ne sont pas seulement les défenseurs qui s’attellent à cette tâche, c’est toute l’équipe. D’accord, certains buts proviennent d’erreurs ou de problèmes défensifs. Mais nous devons apporter une réponse collective. J’ai revisionné le match aller contre Bruges ce lundi. Après la rencontre, j’étais content de notre performance et de notre niveau de jeu. En l’analysant à nouveau, je me suis rendu compte de toutes les erreurs commises : au niveau des quatre défenseurs, du pressing, etc. Il y a plusieurs choses à corriger. Offensivement, c’était bon, défensivement ça ne l’était pas."

En première période, son équipe n’avait pour ainsi dire rien concédé. Après la pause, il y a en effet eu un peu de désorganisation dans le chef des Anglais.

La réaction brugeoise?

Le tacticien catalan se méfie de Philippe Clement pour la revanche de ce mercredi. "Ce sera un match totalement différent et je suis sûr qu’ils vont procéder à quelques ajustements pour nous punir. Nous devrons nous adapter au mieux."

Mais aussi faire mal aux Brugeois, comme il y a deux semaines. "Je ne dirais pas qu’on manque d’un buteur. On en a mis cinq à Arsenal et cinq à Bruges. Quand on ne marque pas, on dit qu’on a besoin d’un attaquant supplémentaire. Quand on en met plusieurs, on se débrouille bien sans. C’est un fait que nous avons perdu El Kün (NDLR: Agüero) pendant l’été, un héros, un emblème pour le club. Mais on travaille tous ensemble pour combler ce vide."

Après l’élimination face à West Ham la semaine passée en Coupe de la Ligue anglaise (aux tirs au but) et la défaite face à Crystal Palace (0-2) le week-end dernier, Pep Guardiola a promis une réaction de ses protégés. Il aimerait empocher une belle victoire face au Club, avant d’affronter le rival mancunien. "Il est important de retrouver le chemin de la victoire. C’est une grosse semaine avec la Ligue des champions et le derby. Nous avons besoin d’une perf’ pour refaire le plein de confiance."