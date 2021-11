Fleurus: spectaculaire accident sur la E42

Il aura fallu plusieurs ambulances et plusieurs équipes de police pour secourir et sécuriser.

Ce lundi vers 21h15, un spectaculaire accident s’est produit sur la E42 daans le sens Liège vers Mons peu après la sortie Fleurus. Une voiture immatriculée en France avec à son bord quatre personnes a, pour une raison encore inconnue, percuté la berne centrale avant d’être projetée de l’autre côté de la chaussée cotre le mur antibruit. Sous la violence du choc, le mur n’a pas résisté et est tombé. La barrière juste derrière a également été détruite. Le véhicule a de nouveau été projeté en toupie, avant de s’arrêter au milieu de l’autoroute.

L’impact a été d’une telle violence que les deux passagers arrière ont été éjectés du véhicule. Le chauffeur et le passager sont restés quant à eux bloqués dans la voiture.

Les pompiers de Jumet avec le balisage et la désincarcération, sous les ordres du lieutenant Melchior, de l’adjudant Jandan et du sergent Heneau, sont descendus sur les lieux. Pour sécuriser et secourir les passagers, il aura fallu pas moins de quatre ambulances, trois SMUR, plusieurs équipes de la police de locale Brunau ainsi que plusieurs équipes de la police de la route (WPR). Une ambulance et un SMUR arrivant de Namur et assurant un transport vers Charleroi se sont également arrêtés afin de porter assistance.

L’autoroute a été fermée à plusieurs reprises causant de gros embarras de circulation. Un expert du parquet est également descendu sur les lieux du sinistre.