Farid répond à votre question météo: par Toutatis, pleuvra-t-il sur le parc Astérix ce mercredi?

La question du jour est celle de Tiziana de Binche (Hainaut): "Bonjour Farid, j’organise une petite journée surprise au parc Astérix ce mercredi. J’aimerais savoir ce que tu penses de la météo pour notre escapade en famille." Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Alors tu devrais échapper au pire puisqu’un noyau dépressionnaire devrait passer pile sur la région parisienne mais plutôt fin de nuit début de matinée avec des pluies assez modérées.

Ce système perturbé se décalera doucement le matin vers l’est mais il faudra composer avec encore quelques pluies et une ambiance maussade sous un petit vent de nord.

Une amélioration est attendue mi-journée avec un temps plus sec et même des éclaircies en deuxième partie d’après-midi mais gare au vent de nord et les 10°C de max. Mon conseil, un manteau et des bottes pour la matinée.

Et ailleurs sur le pays?

Ce mercredi, notre pays sera toujours sous cette poche d’air froid mais qui ne générera pas énormément d’instabilité.

Par contre, une perturbation plus structurée dérivera de France jusqu’à nos provinces du sud donnant des pluies plus régulières. Des précipitations régulières sur les provinces de Luxembourg, Liège et Namur + botte alors qu’il fera plus sec du Hainaut aux Brabants et l’ouest de Bruxelles. Seul le littoral aura de l’instabilité avec quelques ondées locales.

L’après-midi, la perturbation se comblera sur le sud et l’Ardenne mais ça restera maussade. Quelques éclaircies sortiront du Tournaisis à la mer et à l’ouest de la capitale alors qu’entre les deux, il fera plutôt sec avec un ciel laiteux (Brabants, Hainaut, Capitale). Les températures seront fraîches avec 8 à 10°C en plaine et à peine 4 à 8°C sous le sud et vent qui tournera au nord devenant assez fort au littoral.

En soirée, ce flux de nord donnera à nouveau de bonnes ondées au littoral alors qu’il fera sec ailleurs.