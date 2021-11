Les Olympiades, Pleasure, Les Éternels, etc.: les 7 sorties cinéma de ce mercredi 3 novembre

Des amants, des amis, des emmerdes, des chansons, des dieux vivants: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 3 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Les Olympiades

Drame de Jacques Audiard. Avec Noémie Merlant, Makita Samba, Jehnny Beth et Lucie Zhang. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Dans le 13e arrondissement de Paris, des âmes un peu paumées se croisent, se côtoient, se caressent, se fuient.

Ce qu’on en pense

Jacques Audiard (Un Prophète) signe un marivaudage moderne dans un Paris en noir et blanc, dans lequel on se balade agréablement.

Les Éternels

Film d’aventure fantastique de Chloé Zhao. Avec Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Gemma Chan et Salma Hayek. Durée: 2 h 37.

Ce que ça raconte

Envoyés sur terre par une puissance cosmique il y a des millénaires, les Éternels doivent reprendre du service quand l’humanité est à nouveau menacée par les méchants Déviants.

Ce qu’on en pense

Encore et toujours la même histoire de sauveurs en lycra. Entre les X-Men et les Power Rangers, la nouvelle bande de super-héros Marvel suit sagement le chemin tracé par les grands frères Avengers.

Pleasure

Drame de Ninja Thyberg. Avec Sofia Kappel, Kendra Spade et Dana DeArmond. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Une jeune Suédoise débarque à Los Angeles pour réaliser son rêve d’actrice porno. Mais entre affaires et plaisir, il faudra choisir…

Ce qu’on en pense

Attention les yeux: sexuellement explicite mais subtil et nuancé, voici un film osé, cru, drôle, et dérangeant à souhait.

Le milieu de l’horizon

Drame de Delphine Lehericey. Avec Lætitia Casta, Luc Bruchez, Clémence Poesy et Thibaut Evrard. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

1976. En pleine canicule, Gus voit sa mère et son père se déchirer après que la première a succombé aux charmes d’une femme.

Ce qu’on en pense

Un récit initiatique maîtrisé, mais qui peine à surprendre et, pire, à émouvoir.

Si on chantait

Comédie de Fabrice Maruca. Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Clovis Cornillac et Artus. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

Un fan de variété française a l’idée de lancer un service de livraison de chansons à domicile. Un uber pour amateurs de Michel Sardou, en somme.

Ce qu’on en pense

À moins d’aimer particulièrement les Banana Split et consors, il y a peu d’intérêt à se farcir cette comédie sans autre enjeu que la diffusion d’un max de chansons ringardes.

Pig

Thriller dramatique de Michael Sarnoski. Avec Nicolas Cage, Alex Wolff et Adam Arkin. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

En pleine nuit, un chasseur de truffes ermite sort de son bois pour partir à la recherche de sa fidèle truie, dérobée par des junkies.

Ce qu’on en pense

On partait pour un film de vengeance mais on se retrouve avec une quête introspective. C’est sensible, délicat, mais à voir après une bonne nuit de sommeil.

All-In

Documentaire de Volkan Üce. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Dans un hôtel "all inclusive" de la riviera turque, on suit le parcours de deux jeunes travailleurs saisonniers.

Ce qu’on en pense

Sous l’eau turquoise, la rage: un film admirablement construit, tant dans sa mise en scène lumineuse que dans son propos puissant sur l’aliénation du travail.