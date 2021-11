Seraing: l’abuseur écope de 7 ans de prison

La fillette a dénoncé les faits à un médecin lors d’une consultation pour des douleurs à la miction

La cour d'appel de Liège a prononcé une peine de sept ans de prison ferme contre un Sérésien âgé de 29 ans qui a commis des attentats à la pudeur et des viols sur sa belle-fille. La victime était âgée de cinq ans au début des abus, en août 2017. La fillette qui a été victime de faits de moeurs de la part de son beau-père, mais aussi du beau-père de sa mère a dénoncé les faits alors qu’elle était âgée de huit ans. Le 6 février 2020, un médecin généraliste a prévenu les autorités du fait qu’une fillette âgée de huit ans s’était confiée à lui et lui avait déclaré être victime d’abus sexuels. L’enfant est venu à la consultation avec sa maman parce qu’elle souffrait de douleurs à la miction.

La fillette a dénoncé des attouchements commis par son beau-père ainsi que par son “papy Marc”, le beau-père de sa mère. La victime a déclaré que ces personnes l’avaient touchée au niveau des parties intimes. Elle a expliqué que son beau-père l’avait pénétrée au niveau de “sa prune” et des “fesses.” Elle a également déclaré, avec ses mots d’enfants, qu’il l’avait contrainte à lui faire des fellations. Il lui a également imposé de regarder des images à caractère sexuel sur son téléphone portable. Elle a précisé que les faits étaient commis lorsque sa maman prenait son bain ou s’occupait du linge. Elle a dit que son beau-père lui imposait le silence.

Le suspect a été interpellé le jour des déclarations de la fillette. Il a nié les faits mis à sa charge tant devant les policiers, que devant le magistrat instructeur, mais aussi devant les magistrats d’instance et de cour d’appel. Il a déclaré que la fillette avait pu inventer. Devant la cour d’appel, il a déclaré que l’enfant avait déjà inventé qu’il l’avait étranglée alors qu’elle s’était provoqué les traces elle-même. La cour a tenu compte du fait que la fillette avait fait des déclarations “très précises et très circonstanciées” tant devant le médecin généraliste que lors de son audition vidéo-filmée. “L’enfant distingue très clairement les comportements qu’elle attribue à Papy Marc et à son beau-père, singulièrement quant à des pénétrations digitales”, ont relevé les magistrats.

Le jour de la dénonciation, un médecin-légiste a constaté une déchirure récente à l’entrée du vagin qui est selon la cour, “directement liée à un traumatisme pénétrant survenu à l’entrée du vagin quelques heures, voire quelques jours avant le 6 février 2020.” Les déclarations de la mère et du suspect démentent que l’auteur de ces faits pourrait être “papy Marc.” La cour a confirmé la peine de sept ans de prison ferme prononcée en instance.