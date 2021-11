Une signalisation pose question au quai Notre-Dame, à Tournai

Il faut reconnaître que face à la multiplication de ce type de panneaux, on n’a pas très envie de s’aventurer sur le quai… EdA - 501727178138

La signalisation posée à l’entrée du quai Notre-Dame semble indiquer que ce dernier est inaccessible. Ce n’est pas vraiment le cas…

Quand vous débouchez de la rue du Cygne, du quai des Salines ou du pont de Fer, et que vous souhaitez vous diriger vers le quai Notre-Dame, une signalisation vous dissuade d’emprunter cette voie.

En cause: l’inaccessibilité du pont Notre-Dame qui doit subir d’importantes réparations après les dommages encourus lors d’un essai de levage réalisé le 13 septembre dernier.

On se souviendra que, dans un premier temps, sa réouverture avait été annoncée pour le 17 septembre dernier mais que suite à cet incident, il a fallu reporter cette date à la mi-décembre.

Mais si le pont est bel et bien bloqué en position haute et ne permet donc pas de se diriger vers la rue Royale, le quai est quant à lui accessible jusqu’à la rue Dame Odile qu’il est autorisé de remonter jusqu’à la rue du Curé Notre-Dame pour éventuellement rejoindre à nouveau le quai Notre-Dame via la place Saint-Pierre. Une déviation est pourtant clairement mise en place à hauteur de la rue Dame Odile... Suffit de suivre les bonnes flèches. EdA

La circulation étant interdite aux alentours immédiats du "pont qui se lève", afin de permettre aux réparations nécessaires d’être effectuées en toute sécurité,

on peut comprendre que les autorités préfèrent jouer la prudence en évitant un afflux de circulation aux abords du chantier, mais la signalisation actuelle laisse à penser qu’il est totalement impossible de circuler sur le site. Cela ne fait guère l’affaire des commerçants qui ont pignon (ou plutôt vitrine) sur quai à cet endroit, surtout après les moments difficiles qu’ils ont dû traverser durant les périodes de confinement. Ces commerces ne sont guère nombreux, certes, mais grâce à la spécificité des produits qu’ils proposent - on songera notamment aux robes de mariée pour l’un d’entre eux ou encore aux livres et jouets pour enfants pour un autre - ils attirent leur lot de chalands lors des jours d’ouverture.