Star de TikTok et coqueluche des footballeurs: qui est Khaby Lame?

Sans un mot, l’influenceur italien d’origine sénégalaise a conquis les réseaux sociaux. Il est le deuxième compte le plus suivi au monde sur TikTok.

On n‘entend jamais sa voix (sauf lors des interviews), mais on connaît son geste et son visage. Les yeux grand ouverts, les épaules relevées, le sourire (sans les dents) figé, les mains tendues, Khabane (dit Khaby) Lame est devenu l’homme le plus suivi sur TikTok avec 118 millions d’abonnés et 1,8 milliard de likes.

C’est le deuxième compte le plus suivi du réseau social après l’Américaine Charli D’Amelio (près de 128 millions d’abonnés). Sa page Instagram compte également près de 55 millions d’abonnés.

Il a rapidement été repéré grâce à ses vidéos, où il se moque des vidéos "life hack", qui donnent des astuces souvent tirées par les cheveux, pour les tourner en ridicule. Dans le silence, toujours. "J’aimais l’idée d’apporter un peu de simplicité à ces vidéos. En ne parlant pas, je pouvais toucher un maximum de personnes", expliquait-il à CNN.

Les stars mondiales, surtout du ballon rond, l’adorent et n’hésitent pas à utiliser ses gimmicks lors de leurs célébrations. Ces derniers jours, l’Italien d’origine sénégalaise a d’ailleurs posté une vidéo parodiant la série coréenne à succès "Squid Game" avec Zlatan Ibrahimovic.

Kylian Mbappé, Vincius Jr, Paul Pogba, Carlos Sainz Jr, Mark Zuckerberg, Greta Thunberg, Will Smith, de nombreuses personnalités sportives et médiatiques ont déjà posé avec le Turinois.

Mais qui est Khaby Lame?

L’Italien le plus connu de TikTok… sans être italien

Khabane Lame, 21 ans, est né au Sénégal le 9 mars 2000 et a rejoint l’Italie avec ses parents à l’âge d’un an. Il a passé la majorité de sa vie dans des logements sociaux à Chivasso, dans la région de Turin. "Moi, j’ai eu beaucoup de chance, parce que là-bas, mes amis m’ont toujours protégé du racisme. Quand il y avait quelqu’un de raciste envers moi, mes amis étaient en première ligne pour me défendre. Je n’ai jamais eu de problèmes de racisme. Entre nous, on se respecte, chacun venait d’un endroit différent, on était toujours en harmonie et on n’a jamais eu ce genre de problèmes", expliquait-il dans So Foot.

L’Italie, c’est son pays mais il n’en a pas encore la nationalité malgré le fait qu’il ait habité toute sa vie là-bas et qu’il parle couramment l’italien. "Je me suis toujours senti Italien, partout je lis "Khaby l’Italien le plus suivi au monde" et je me dis, tu vois il ne faut pas nécessairement un papier…", expliquait-il sur la RTBF.

Sa nouvelle popularité pourrait lui ouvrir des nouvelles portes à l’international, même s’il avoue avoir des difficultés à voyager avec son passeport sénégalais, notamment aux États-Unis.

Nouveau millionnaire

S’il n’a pas révélé tous les montants perçus grâce au succès de ses vidéos et de ses partenariats, ce sont potentiellement plusieurs millions d’euros par an qu’il pourrait toucher. Selon son agent, interrogé par TF1, chaque post lui rapporterait entre 70.000 et 180.000 euros.

Je voulais que les gens rigolent pendant le confinement.

Une situation nouvelle, d’autant qu’il y a 19 mois, il était encore un ouvrier au chômage qui vivait chez ses parents. "C’était inattendu, pour moi et mes parents. Ils n’avaient pas une idée précise de ce qu’ils voulaient que je devienne. Le plus important pour eux était que je sois heureux et que j’ai un bon boulot", explique-t-il à CNN.

C’est pendant la crise du Covid-19 qu’il a commencé à poster des petites vidéos humoristiques sur son compte TikTok. "Je voulais que les gens rigolent pendant le confinement. Ce n’était pas pour devenir populaire."

"C’est mon visage et mes expressions qui font rire les gens", ajoutait-il dans le New York Times.

Ami des stars et passionné de football

Le Turinois est passionné par le football et la Juventus de Turin. Il a tourné plusieurs vidéos avec Paulo Dybala, Weston McKennie ou même la légende turinoise Alessandro Del Pierro. "Quand j’ai rencontré Del Piero, je n’arrivais pas à parler", avouait-il à So Foot.

Lors de la rencontre Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations, Khaby Lame avait même reçu le maillot de Kylian Mbappé, fan de l’influenceur.

Il s’inspire également beaucoup de Will Smith et Eddy Murphy, qu’il a érigé en exemples.

Ces derniers jours, on l’a même vu faire la promotion du multiverse de la compagnie Meta, nouveau nom de Facebook, avec Mark Zuckerberg. Dans une vidéo de 20 secondes, on voit l’influenceur reproduire ses gimmicks.

No one makes jumping around the metaverse look easier than @KhabyLame https://t.co/Mw9iYqmeJg pic.twitter.com/vN7iWPGoZf — Meta (@Meta) October 30, 2021

Il veut se diversifier

S’il vit toujours dans la région de Turin, il se rend souvent à Milan pour travailler avec son agence.

Son nombre d’abonnés en augmentation constante, il pourrait bientôt détrôner la reine de TikTok Charli D’Amelio.

Mais Khaby Lame ne veut pas se contenter de cela. "J’aimerais diversifier les contenus que je propose et aller sur d’autres plateformes comme Twitch ou Youtube", expliquait-il au Corriere della Serra.