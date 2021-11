Une voiture termine sur le toit et sur un muret à Bertrix

Accident impressionnant à Bertrix ce mardi matin, où une voiture a terminé sa course en bien fâcheuse posture.

À 10h35 ce mardi, un accident de circulation s’est produit rue de Blézy à Bertrix. Une voiture, seule en cause, a effectué une sortie de route, terminant sa course sur le toit et en équilibre sur un muret séparant le trottoir d’un terrain privé.

Les pompiers sont intervenus avec une autopompe de Bertrix, un balisage de Neufchâteau et l’officier de garde de Libramont. Ils ont procédé à la stabilisation du véhicule et à l’évacuation de la conductrice.

La police de la zone Semois et Lesse était également sur place. Le véhicule accidenté a été évacué par le dépanneur de Semois Assistance.