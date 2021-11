Binche: La régisseuse du MUM assassinée… pour les besoins d’un Cluedo!

Le musée propose aux visiteurs de mener l’enquête comme dans le célèbre jeu de société.

Coup de tonnerre au MUM. Aline, la jeune régisseuse des collections du musée binchois, a froidement été assassinée. En temps normal, l’établissement fermerait ses portes pour laisser les enquêteurs effectuer leur travail. Mais que les amoureux du MUM se rassurent, le musée reste bien ouvert et il leur revient de mener l’enquête.

Durant deux semaines en effet, le MUM prend des airs de plateau de Cluedo géant. Comme dans le célèbre jeu de société, les visiteurs devront pêcher les indices. Ils sont ici disséminés dans les différentes salles d’exposition du MUM. Le but? Aider le commissaire Juve à trouver l’assassin de la régisseuse des collections. Mme Clémence, Baudouin le Lynx ou encore Raph le Bricolo… Il y a en tout dix suspects, mais un seul coupable.

Ce Cluedo version MUM se tient jusqu’au 15 novembre et vise particulièrement les familles. Les enfants peuvent participer dès sept ans. Il faut compter entre 1 h et 1 h 30 pour une partie, le prix de la participation par famille étant fixé à 5 euros, entrée au musée non comprise. Une récompense est offerte aux jeunes participants. Attention, il est nécessaire de s’inscrire préalablement auprès du MUM, par téléphone ou par courriel.