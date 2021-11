Le Premier ministre Alexander De Croo à la COP26: "On ne peut plus attendre les prochaines inondations pour agir en faveur du climat" (vidéo)

Quelques extraits du discours d’Alexander De Croo

Sur le changement climatique:

"Le changement climatique est d’actualité, et il est arrivé avec une vengeance: les feux de forêt qui font rage, les vagues de chaleurs qui détruisent nos champs et vaporisent nos ressources en eau potable, les inondations dans nos villages, les 41 personnes décédées en Belgique lors des inondations en juillet dernier.

Les premières victimes belges du changement climatique. D’autres pays et d’autres continents ont déjà payé un lourd tribut, plus lourd que le nôtre. Mais pour nous, c’était quelque chose d’invraisemblable. Le changement climatique frappe des maisons aussi en Europe."

Sur les objectifs:

"On doit rapidement et à large échelle réduire les émissions de CO2 pour atteindre nos objectifs. Il n’y a plus de temps à perdre, parce qu’on est en retard. On doit faire plus. Et c’est ce qui nous rassemble aujourd’hui (ce mardi) à Glasgow."

"On ne peut plus attendre les prochaines inondations, la prochaine vague de chaleur, le prochain feu de forêt."

"La Belgique investit pour être le leader mondial de l’énergie éolienne offshore. On va tripler notre capacité de production d’ici la fin de la décennie afin de couvrir les besoins de chaque ménage dans mon pays. On va construire une île pour connecter tous les sites offshore en mer du Nord. Nous avons la ferme ambition de devenir un pôle mondial pour les ressources en hydrogène. Et nous voulons accentuer l’aide aux pays les plus touchés par la crise climatique (augmentation de l’aide de 60% et 200 millions€ pour lutter contre la déforestation)."

Sur le Green Deal européen:

"L’Europe a une responsabilité historique concernant le changement climatique. C’est pourquoi nous devons prendre les devants. Mais d’autres pays majeurs économiquement doivent nous rejoindre dans nos ambitions."

"La transition climatique n’est pas seulement réservée aux gens riches dans des pays riches. Tout le monde doit être acteur de ce changement: s’assurer que les énergies durables sont abordables, que la facture énergétique diminue grâce à celles-ci, que les hommes et les femmes ont les compétences pour ces nouveaux jobs plus "verts". On peut le faire. L’Europe et le monde peuvent le faire."