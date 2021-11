Greta Thunberg en marge de la COP26: "Vous pouvez vous mettre votre crise climatique dans le c**" (vidéo)

Greta Thunberg, en colère contre les dirigeants mondiaux, chante une chanson au refrain bien piquant à Glasgow: "Vous pouvez vous mettre votre crise climatique dans le c*l".

Greta Thunberg a fait entendre sa voix au deuxième jour de la COP26. La Suédoise de 18 ans a été aperçue dans le Festival Park de Glasgow en compagnie d’une centaine de manifestants.

La militante écologique s’est surtout fait remarquer pour avoir chanté avec la foule une chanson au refrain très parlant: "Vous pouvez vous mettre votre crise climatique dans le c*l" ("You can shove your climate crisis up your arse!", en anglais).

Par cet air provocateur, Greta Thunberg affirme son désaccord avec les dirigeants mondiaux. Selon elle, la COP26 n’est que des "bla bla bla", affirmant que les précédents sommets "ne nous ont menés nulle part" et que les leaders ne font que "prétendre prendre notre avenir au sérieux".

La jeune Suédoise en a également profité pour dénoncer l’hypocrisie des dirigeants du monde dans un discours. "À l’intérieur de la COP, il n’y a que des politiciens et des personnes au pouvoir qui prétendent prendre notre avenir au sérieux, prétendent prendre au sérieux le présent des personnes qui sont déjà affectées par la crise climatique."