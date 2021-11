Billie Jean King Cup: l’Australie prend l’avance contre la Belgique après la défaite de Minnen

L’Australie mène 1-0 contre la Belgique pour le deuxième et dernier match du groupe B de la phase finale de la Billie Jean King Cup.

Greet Minnen, 70e mondiale, s’est inclinée en trois sets 6-4, 1-6, 6-4 en 2h03 contre Daria Gavrilova (WTA 412) mardi à Prague.

Minnen, 24 ans, connaissait un début de match compliqué face à l’ancienne 20e mondiale, qui n’a plus joué depuis l’Open d’Australie en raison d’une opération au tendon d’Achille. Gavrilova réalisait un break d’entrée pour ensuite mener 2-0, puis 3-1.

Dans le sixième jeu, Minnen parvenait cependant à égaliser à 3-3 sur un contre-break. À 4-4, la Campinoise concédait à un nouveau break et, dans la foulée, Gavrilova s’assurait le gain du premier set (6-4).

La N.3 belge se reprenait dans le deuxième set et réalisait le break dans le 4e jeu pour mener 3-1, puis 4-1 en remportant son service. Gavrilova semblait démobilisée et laissait filer le gain du set à Minnen qui égalisait à une manche partout (6-1).

Après avoir pris un temps-mort médical avant le 3e set, la joueuse australienne retrouvait ses sensations mais Minnen répondait et aucune joueuse ne lâchait son service jusqu’au dixième jeu. Menée 5-4, la Campinoise craquait et offrait la victoire à son adversaire.

Dans la foulée, Elise Mertens (WTA 18) affrontera Storm Sanders (WTA 131) pour tenter d’égaliser à 1-1 avant le double qui devrait opposer Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens à Ellen Perez et Storm Sanders. Chaque duel se dispute au meilleur des trois matches: deux simples et un double.

En cas de victoire contre l’Australie, la Belgique sera qualifiée pour les demi-finales après son succès contre la Biélorussie lundi. Le vainqueur de chaque groupe étant qualifié pour le dernier carré.