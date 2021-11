Le prix des anciens packs Proximus augmentera le 1er janvier 2022

L’augmentation annuelle des tarifs de Proximus va frapper de plein fouet le deuxième décodeur, la ligne fixe, les anciens packs, le Wi-Fi Booster, etc.

C’est une tradition annuelle. Dès le 1er janvier 2022, Proximus augmentera des dizaines de tarifs destinés aux particuliers, aux indépendants et aux entreprises. «Ces adaptations tarifaires touchent principalement nos packs Tuttimus, Familus, Minimus, Bizz Office et Bizz All-In ainsi que certains anciens packs et produits hors pack (exemples: la ligne fixe, internet)», précise l’opérateur. «Les prix de nos abonnements mobiles ne changent pas.»

Comme de coutume, la bonne vieille ligne fixe fait les frais de l’opération. À partir du 1er janvier 2022, la Phone Line souscrite en solo coûtera 24,63€ par mois, contre 24,13€ en janvier 2021, 23,63€ en janvier 2020. Soit une hausse de 4,23% en deux ans. Le tarif social n’est pas épargné non plus, plafonné à 16,23€ par mois en 2022 au lieu de 15,73€ en 2021.

Avec 178 000 clients à la seule ligne fixe enregistrés fin septembre 2021, ce service historique poursuit son inexorable érosion. La fuite est colossale: -71 000 abonnés en deux ans (-28,5%). Au troisième trimestre 2021, chaque client de la Phone Line en solo a généré pour Proximus un revenu moyen de 31,50€ par mois.

+2€ pour le deuxième décodeur

Si les augmentations en série du 1er janvier 2022 épargneront les packs Flex, certains services étroitement associés à ces produits seront touchés.

La location du deuxième décodeur TV grimpera de 6€ par mois à 8€, soit 24€ sur base annuelle. La location du Wi-Fi Booster, ce petit appareil qui connecte sans fil la «box» et le décodeur TV, passera de 2,49€ par mois à 2,99€. Les adeptes de l’option TV Replay+, qui autorise l’avance rapide et le zapping pendant le replay d’un programme, devront débourser 6€ par mois au lieu de 5€.

Les anciens packs encore visés

En marge des formules Flex lancées en juillet 2020, Proximus imposera des augmentations aux clients de toute une série d’anciens packs. À partir du 1er janvier 2022, les combinaisons Minimus, Familus et Tuttimus coûteront par exemple 1,50€ de plus par mois. Dans ces conditions tarifaires revues à la hausse chaque 1er janvier, les packs qui ne sont plus commercialisés finissent généralement et rapidement par être moins intéressants que leurs équivalents en cours de commercialisation.

Exemple:

– L’ancien pack Minimus (Internet + TV) sera facturé 62,50€ par mois dès le 1er janvier 2022.

– Le pack Flex Internet + TV est facturé 59,99€ par mois.

Dans ce cas de figure, un client Proximus épargnera 30,12€ par an en basculant d’un ancien vers un nouveau pack. «Si vous souhaitez bénéficier d’encore plus de fonctionnalités, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à nos Flex packs», argumente Proximus à l’heure de vous inciter à changer de pack. «Ils ne subissent aucune augmentation de prix et comptent parmi les offres les plus complètes du marché.»