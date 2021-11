Mariah Carey ouvre la saison de Noël en éclatant des citrouilles (vidéo)

Mariah Carey a officiellement lancé la saison de Noël sur son compte Instagram, en éclatant en vidéo des citrouilles d’Halloween.

Le 31 octobre et la soirée d’Halloween passés, le monde bascule en mode Noël! Et qui d’autre que Mariah Carey et son célèbre «All I want for Christmas is you» pour lancer les festivités?

Sur son compte Instagram, la diva de 52 ans a publié une vidéo dans laquelle elle ouvre officiellement la saison de Noël. On y aperçoit la star, tout de rouge vêtue, écraser une citrouille à l’aide d’un sucre d’orge géant. «C’est le moment», a-t-elle commenté.

Dans la vidéo, on retrouve également un cadeau gris sur lequel est indiqué la date du 5 novembre. Certains y ont vu une grande annonce à venir ce vendredi...

Sorti le 1er novembre 1994, «All I want fort Christmas is you» est considéré comme l’un des tubes incontournables de Noël. En 2019, la chanson obtient trois records dans le Livre Guinness des records comme étant la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps.