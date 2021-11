Namur: la cave d’un immeuble prend feu, les résidents évacués

Un incendie s’est déclaré dans la cave d’un bâtiment rue Godefroid, dans la nuit de lundi à mardi. Une personne a été intoxiquée et emmenée à l’hôpital.

Dans la nuit de lundi à mardi, entre 4h et 5h du matin, les pompiers de la zone NAGE ont été appelés pour intervenir sur un incendie dans un immeuble à appartements, rue Godefroid à Namur. Le feu s’est déclaré dans la cave. Les fumées, qui remontaient via la cage d’escalier, empêchaient les résidents de quitter leur habitation pour rejoindre la rue.

Les hommes du feu ont rapidement réussi à circonscrire l’incendie. Deux autres équipes se sont chargées d’évacuer les locataires: par la cage d’escalier pour ceux des premiers étages et via l’auto échelle pour ceux résidant aux derniers étages. Une personne a été intoxiquée. Elle a été emmenée à l’hôpital le plus proche. J.No.