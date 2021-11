Le Meilleur Pâtissier: Alexandre passe à côté du tablier bleu, les internautes s’insurgent

Le débrief de Mich

M6 Chaque semaine, Alexandre, surnommé Mich, nous fait son débriefing personnel de l’épisode diffusé. Le déroulement du tournage, les moments forts de chaque émission, Mich vous dit tout!

Lavenir.net: Mich, pour cette émission, tout le monde y croyait, le tablier bleu aurait pu tout à fait te revenir. Que s’est-il passé?

Alexandre: C’est vrai, j’y ai cru aussi, et pareil pour les autres candidats… C’est certain que j’aurais adoré l’avoir et que j’étais déçu de passer à côté, mais tout ce que je retiens c’est que j’ai réussi cette semaine, c’est le principal.

Cette semaine, tu as été désigné capitaine d’équipe pour l’équipe du Nord, qui a gagné cette bataille Nord/Sud. Est-ce que ta position de leader a joué quelque chose dans cette victoire?

J’étais super heureux d’avoir été nommé capitaine et je pense que ça a joué un peu, mais c’est surtout notre cohésion d’équipe et le talent individuel des nordistes qui ont payé. Nord ou Sud, on est tous solidaires de façon générale.

Une réalisation dont tu es moins fière pour cette quatrième épreuve?

L’épreuve technique de Mercotte avec son volcan de cours de sciences, c’était vraiment compliqué. Je suis évidemment déçu de ce que j’ai sorti après deux émissions dans le top trois… Par contre, je suis très heureux de ce que j’ai pu sortir pour les deux autres épreuves. Je vois vraiment mon évolution au fil des semaines et c’est super motivant, je suis impatient de voir la suite diffusée à l’écran.