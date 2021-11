Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Un premier pays, l’Indonésie, a autorisé le vaccin de Novavax contre le Covid-19, a annoncé lundi l’entreprise américaine.

Il sera produit par le Serum Institute of India (SII) et commercialisé sous le nom de Covovax.

Ce vaccin utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde. C’est un vaccin dit «sous-unitaire», à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

Chine: Disneyland fermé après un cas de Covid

Disneyland était fermé lundi à Shanghai après la détection d’un seul cas de Covid chez une personne ayant visité le parc de loisirs, alors que les autorités chinoises cherchent à enrayer une flambée épidémique limitée.

Premier pays touché par le coronavirus dès la fin 2019, la Chine est également le premier pays à avoir largement maîtrisé l’épidémie dès le printemps 2020, après l’adoption de mesures très restrictives, dont la quasi-fermeture des frontières.

Australie: réouverture des frontières

L’Australie a rouvert ses frontières, près de 600 jours après leur fermeture, un événement qui a donné lieu à d’émouvantes scènes de retrouvailles à l’aéroport de Sydney.

Le 20 mars 2020, l’immense île continent a instauré l’une des fermetures des frontières les plus strictes au monde afin de se protéger de la pandémie.

Thaïlande: premiers touristes sans quarantaine

Quelques centaines de voyageurs étrangers ont atterri en Thaïlande qui rouvre ses portes aux visiteurs internationaux après 18 mois de verrouillage, une lueur d’espoir pour l’industrie du tourisme exsangue depuis la pandémie.

Le gouvernement autorise depuis ce jour les voyageurs vaccinés en provenance de plus de 60 pays à séjourner en Thaïlande sans effectuer de quarantaine.

Israël rouvre aussi ses portes aux touristes

Après plus d’un an et demi presque sans touristes, Israël a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés, après une baisse des contaminations et en parallèle d’une campagne nationale de vaccination en faveur des doses de rappel.

Le Kremlin préoccupé par la surcharge des médecins

Le Kremlin a dit sa préoccupation concernant la surcharge de travail des médecins traitant les malades du Covid en Russie, au moment même où le pays le plus endeuillé d’Europe a décrété une semaine «chômée» pour enrayer la propagation du virus.

L’Italie choquée par des anti-pass «déguisés» en déportés

La manifestation samedi à Novare, dans le nord de l’Italie, d’opposants au pass sanitaire «déguisés» en déportés a provoqué une onde de choc en Italie, aussi bien dans le monde politique que dans la communauté juive.

«On a vu des pyjamas à rayures symbole de la déportation dans les camps d’extermination nazis. Ce sont des images que je n’aurais jamais pensé voir», a dénoncé la présidente de l’Union des communautés juives italiennes (Ucei), Noemi Di Segni, dans une tribune publiée par La Stampa.

Les Sud-Africains aux urnes pour voter… et se faire vacciner

Un vote, un vaccin: l’Afrique du Sud, en retard dans sa campagne d’immunisation contre le Covid-19, a profité des élections locales pour inoculer des doses dans des cliniques éphémères installées près des bureaux de vote.

Près de 5 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4.997.407 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à la mi-journée.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 745.836 morts, suivis du Brésil (607.824), de l’Inde (458.437), du Mexique (288.365) et de la Russie (239.693).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l’OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.