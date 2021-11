Rallye du Condroz: les régionaux se sont emparés de la Grand-Place samedi (photos)

Rallye du Condroz: après deux ans d’attente, on a repris les bonnes habitudes ce samedi soir avec la présentation des équipages régionaux sur la Grand-Place de Huy.

Événement devenu incontournable au fil des années, la présentation des équipages régionaux sur la Grand-Place de Huy a fait son grand retour cette année. Rally2, Rally4, R2, R3… Presque toutes les catégories seront représentées aux quatre coins de la place. Petit tour d’horizon des pilotes présents.

François Ferette-Jérôme Deneumostier (Mitsubishi Lancer Evo9, N°74)

Ils font partie des équipages qui découvriront le Rallye du Condroz pour la toute première fois: l’Amaytois François Ferette et le Nandrinois Jérôme Deneumostier disputeront l’épreuve hutoise avec une Mitsubishi Lancer Evo9 (ex-Colignon). Pour les deux cousins de 26 et 30 ans, c’est un rêve qui se réalise. Ils s’attendent à un rallye très piégeux.

Heymans

Florent Honnay-Jean-Philippe Siccard (Renault Clio R3, N°47)

Ils sont amis depuis plus de trente ans, ils proviennent de Fumal et s’apprêtent à réaliser ce qu’ils se sont toujours promis: participer ensemble au Rallye du Condroz. «C’est clairement une belle histoire, sourient Florent Honnay et Jean-Philippe Siccard (Renault Clio R3), le duo du Royal Racing Car Mosan. Après Marchin et Haillot en 2019, nous voilà au départ d’une épreuve qu’on a toujours suivie. Petits, nous étions tous les deux au bord des spéciales.»

Heymans

Jean-Frédéric Colignon-Jérôme Monjoie (Skoda Fabia R5, N°18)

À 50 ans, Jean-Fred Colignon s’apprête à vivre une 47e édition du Condroz pas comme les autres. «Ce projet de rouler en R5 tombe l’année de mes 50 ans et à l’occasion de ma 30e participation consécutive à ce rallye, raconte le Hutois. C’est une belle histoire. Tous les amis qui me soutiennent depuis longtemps m’ont aidé un peu plus cette année pour concrétiser tout cela. Je compte en profiter pleinement en allant jusqu’au bout.»

- Heymans

Corentin Fiasse-Benjamin Mahy (Renault Clio R3, N°35)

Après le Rallye de Wallonie, Corentin Fiasse et Benjamin Mahy vont disputer au Condroz leur deuxième rallye au niveau national. Objectif des deux Oheytois? Rallier l’arrivée pour poursuivre leur apprentissage.

Heymans

Johan Van den Dries-Stéphane Lambion (Peugeot 208 Rally4, N°44)

Pour son huitième Condroz, Johan Van den Dries va découvrir une toute nouvelle voiture. Après avoir roulé en R5 en 2018 et en S2000 en 2019, le pilote originaire de Huy affrontera les concurrents de la classe Rally4 avec une Peugeot 208.

Heymans

Cédric Hubin-Jérôme Riguelle (Citroën DS R3, N°63)

Il devait en principe être engagé avec une Skoda Fabia Rally2, mais Cédric Hubin devra se contenter d’une Citroën DS3 R3T au Rallye du Condroz. Un peu déçu, forcément, le Braivois est toutefois content d’avoir trouvé une solution pour être au départ. «La DS3 reste une excellente voiture, assure Cédric. On se retrouve dans une catégorie assez bien fournie et je trouve cela génial malgré tout.»

- Heymans

Jérémie Tomballe-Jérémy Richy (Citroën C2 R2 MAX, N°70)

Pour son 13e Condroz, Jérémie Tomballe (Citroën C2 R2 MAX) espère que la chance sera de son côté. À sa droite, le Stratois pourra compter sur Jérémy Richy. Le Marchinois disputera son tout premier rallye du Condroz en étant copilote pour la première fois.

- Heymans

Frédéric Jamoulle-Stéphanie Lecocq (Renault Clio RS, N°102)

Parmi les 107 équipages engagés cette année au Rallye du Condroz, il y a notamment ceux qui jouent la gagne et les jeunes qui souhaitent gravir les échelons. Et puis, il y a toute une série de régionaux fidèles à leur épreuve et pour qui être au départ est déjà une victoire. Frédéric Jamoulle et Stéphanie Lecocq font partie de ceux-là.

Heymans

Nicolas Legrand-Denis Martin (Renault Twingo, N°92)

À 37 ans, le Hutois Nicolas Legrand va disputer ce week-end son tout premier Condroz en tant que pilote. Pour lui, c’est aussi un rêve qui se réalise. Beaucoup de questions se posent pour lui avant le départ. Il faut dire que ce rallye est un sacré défi pour commencer derrière le volant.

Heymans

Olivier Leroy-Daphné Henry (Citroën Saxo, N°86)

Olivier Leroy fêtera un sacré cap au départ de la 47e édition du Rallye du Condroz. L’Engissois disputera ce week-end l’épreuve hutoise pour la 10e fois de sa carrière. «Particularité cette année: ce sera ma première participation avec ma compagne (NDLR: Daphné Henry, lauréate du challenge Bruno Thiry), sourit-il. Cela rend le moment unique et on compte bien en profiter.»

- Heymans

Michaël Zampieron-Charlotte Libois (Renault Twingo, N°93)

Michaël Zampieron sera au départ du Rallye du Condroz avec une Renault Twingo. Comme beaucoup d’autres régionaux, le Hutois espère avant tout aller au bout de cette épreuve exigeante.

- Heymans

Bruno de Wilde-Gabin Closset (Honda Civic, N°101)

Jamais deux sans trois comme on dit… Le Stratois Bruno de Wilde prendra le départ de son troisième Condroz ce prochain week-end. L’occasion pour lui de faire découvrir son épreuve de cœur à Gabin Closset, 23 ans, dont c’est le premier Condroz. Les deux facteurs espèrent terminer dans le Top 50.

Heymans

Thomas Soetaert-Adrien Hauteclair (Renault Clio R3T, N°62)

Comme en 2015 et 2016, Thomas Soetaert et Adrien Hauteclair feront équipe à l’occasion du Rallye du Condroz. Ils prendront le départ de l’épreuve avec une Renault Clio R3T, soit la voiture la plus performante jamais pilotée jusqu’ici par le pilote originaire de Moha.

- Heymans

Jean-Marc Larivière-Jean-Jacques Nyssen (Citroën C2 R2, N°92)

Le Wanzois Jean-Marc Larivière compte parmi les régionaux qui auront à cœur de rejoindre l’arrivée du 47e Rallye du Condroz. Le champion ASAF 2019 de la classe 4-12 sera copiloté cette année par Jean-Jacques Nyssen, habitant de Saint-Georges.