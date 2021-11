Les Féeries de Belœil s’arrêtent mais Luc Petit réfléchit à d’autres projets

Même si les Féeries et les Lumineuses de Belœil n’auront plus lieu, le directeur artistique Luc Petit espère mettre sur pied de nouvelles créations dans le parc du château des princes de Ligne.

Le metteur en scène Luc Petit et son ASBL Les Nocturnales ont pris la décision de ne plus organiser les Féeries et les Lumineuses de Belœil.

Pour autant, cela ne signifie pas la fin de l’aventure du directeur artistique tournaisien au sein du Domaine enchanteur des princes de Ligne. «On réfléchit déjà à d’autres projets», nous dit M. Petit.

«Le Petit Chaperon Rouge»: une formule plus intéressante artistiquement

Le succès de l’opéra fantastique «Le Petit Chaperon Rouge», joué durant une quinzaine de jours l’été dernier, a donné l’envie à Luc Petit et à son équipe de privilégier la création de ce type de spectacles.

«Cette formule, avec une jauge plus limitée de spectateurs (NDLR: un millier de personnes par soirée), me semble davantage intéressante sur le plan artistique et mieux adaptée au parc du château que les Féeries. Pour le public ayant assisté aux représentations du Petit Chaperon Rouge, on a ressenti un bel enthousiasme.

Nous avons fait l’expérience en 2019 d’une météo exécrable lors de la seconde édition des Féeries de Belœil. Or, pour ce type d’événement, on n’a pas la possibilité de rattraper le coup puisque toutes les représentations étaient concentrées sur une seule date. Le risque financier est énorme par rapport à un spectacle étalé sur deux semaines. Il y a deux ans, on avait perdu 5 000 spectateurs, sachant que beaucoup de gens attendent les trois derniers jours pour réserver (ou non) leurs billets, en fonction des prévisions météorologiques», explique le metteur en scène.

Si la crise sanitaire a eu raison des éditions 2020 et 2021 des Féeries de Belœil, ainsi que des Lumineuses programmées lors des dernières fêtes de fin d’année, Luc Petit n’a pas toujours joué de malchance.

On se souviendra que cet alchimiste des arts de la scène, reconnu dans le monde entier pour ses somptueuses créations, a réalisé un sacré tour de force en 2018.

Alors que les Musicales étaient à bout de souffle, trop enfermées dans le carcan de la musique classique, le Tournaisien est parvenu à apposer sa griffe sur un nouveau concept mêlant de nombreuses disciplines artistiques (cirque, danse, musique live, show pyrotechnique ou équestre…). L’engouement fut immédiat avec une première mouture des Féeries couronnée de succès (14 000 personnes).

Le retour de Noël des Cathédrales

Suite à l’annonce de l’ASBL «Les Nocturnales», les spectateurs ayant réservé leurs places pour les Féeries ou les Lumineuses peuvent demander le remboursement des tickets par mail à info@nocturnales.be. Date limite: le 15 décembre. Il est également possible de solliciter la création d’un compte client avec le montant à valoir sur des prochains spectacles.

Cela pourrait tomber à pic avec le grand retour de la tournée «Noël des Cathédrales», qui s’arrêtera à Arlon, Liège, Lille et peut-être à Tournai.