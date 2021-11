NBA: Utah domine Milwaukee, les Nets et les Lakers enchaînent

L’Utah Jazz s’est imposé dimanche dans le choc qui l’opposait aux Milwaukee Bucks, tenants du titre NBA, sur le score de 107-95, les Nets et les Lakers ayant quant à eux profité d’adversaires plus prenables pour se rassurer après un début de saison compliqué pour les deux franchises.

Déforcés, les Bucks, subissent leur troisième défaite d’affilée et leur quatrième cette saison, après avoir déjoué face au Jazz, qui s’est montré tout simplement meilleur. Donovan Mitchell et Mike Conley, qui revenait de blessure, ont porté la franchise de l’Utah, en marquant respectivement 28 et 20 points.

Pour les Bucks, handicapés par l’absence de Khris Middleton, la hargne de Giannis Antetokounmpo, MVP en 2019 et 2020, n’aura pas suffi, malgré ses 25 points et 7 rebonds.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Lakers et les Nets, les deux principaux favoris pour le titre NBA, ont pu se rassurer, après un début de saison compliqué. Carmelo Anthony a inscrit 23 points, Russell Westbrook 20 points, et LeBron James 15 points. Anthony Davis signe un double-double avec 16 points et 13 rebonds.

A New York, les Brooklyn Nets de Kevin Durant et James Harden ont dominé les Detroit Pistons 117-91. Kevin Durant, qui a fait ses débuts en NBA il y a 14 ans jour pour jour, a porté les Nets au tableau d’affichage en marquant 23 points, avant de se faire expulser au troisième quart-temps pour un coup de coude au visage de Kelly Olynyk, sous le coup de la frustration.

James Harden a lui signé son premier triple-double de la saison (18 points, 10 rebonds et 12 passes décisives), tandis que trois autres joueurs ont marqué 10 points ou plus: LaMarcus Aldridge (16), DeAndre’Bembry (15) et Joe Harris (10).