La Toussaint, une tradition toujours bien vivace en Wallonie picarde

Les allées de nos cimetières se sont parées de mille couleurs, avant même le jour de la Toussaint. Preuve s’il en est de l’attachement des citoyens au respect de la tradition.

Entre les pluies intenses et les coups de vent, il a fallu ruser pour trouver un moment propice au recueillement dans nos cimetières, en ce long week-end de Toussaint. Qu’à cela ne tienne, de nombreux citoyens ont été prévoyants en n’attendant pas la date du 1er novembre afin d’aller fleurir la tombe de leurs proches disparus. Une tendance qui se confirme un peu plus d’année en année.

«Il y a toujours moins de passage dans mon magasin le jour de la Toussaint», glisse Mélodie Delcourt, la gérante de Ver’Tige, implanté le long de la chaussée de Douai (Tournai).

«En rupture de stock»

EdA

Dans les allées du cimetière du Sud, on pouvait déjà observer, à la veille de la Toussaint, une profusion de fleurs aux couleurs chatoyantes.

Preuve s’il en est que cette tradition est toujours aussi vivace dans l’esprit des familles, soucieuses d’honorer la mémoire des êtres chers.

«Je n’ai plus que deux pomponettes en stock ce dimanche matin. Depuis le début de la semaine, on a écoulé énormément de plantes, nous disait Clémentine Lebrun, employée au sein de l’enseigne Desablens (fleuriste et entreprise de pompes funèbres) à Gaurain.

On sent que les gens sont très attachés au fait de garnir les tombes de leurs proches. Nous réalisons beaucoup de montages floraux avec de grosses boules de chrysanthème mais avec les incinérations, en hausse constante, les familles se tournent un peu plus vers les compositions plus petites, en raison du manque de place près des columbariums.»

Les chrysanthèmes toujours autant plébiscités

Bien que sensible au gel, le chrysanthème, qui offre un large éventail de couleurs (jaune, orange, mauve, blanc, rose, rouge pourpre…), demeure la star de nos cimetières pour la Toussaint. «C’est la fleur que les clients demandent le plus, en raison notamment de son prix abordable (environ 5€ pour une grosse potée). Les fleurs coupées ont moins la cote cette année, contrairement aux paniers garnis de plantes qui résisteront mieux aux conditions climatiques. Après les fêtes des mères et de fin d’année, c’est la période la plus importante en termes de chiffre d’affaires», indique la fleuriste tournaisienne de Vert’Tige, Mélodie Delcourt.

Cela fait 35 ans (!) que l’horticulteur kainois Pierre Vandevondel est présent au cimetière du Sud. EdA

Figure bien connue de la région, l’horticulteur kainois Pierre Vandevondel fait un peu partie du décor à l’entrée du cimetière du Sud. Il faut dire que le fleuriste y déploie, à chaque période de Toussaint depuis 35 ans (!), son impressionnant étalage de chrysanthèmes.

«Malgré la météo capricieuse de l’été dernier, notre culture en plein air a été plus que satisfaisante. Les ventes en gros et au détail sont assez stables cette année. Sur le cimetière, je retrouve une clientèle de longue date qui n’a pas forcément la possibilité d’aller acheter des fleurs au magasin. »

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jeunes ne se font pas si rares dans les allées des cimetières, à l’image de Hugo (34 ans) venu fleurir la sépulture de ses grands-parents au sein de la nécropole tournaisienne.

«Nos proches décédés, on y pense toute l’année mais c’est important de leur rendre hommage à la Toussaint, ne fût-ce que pour la symbolique», confie-t-il.