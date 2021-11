Z Event 2021: des streamers récoltent plus de 10 millions d’euros de dons pour Action contre la faim

Pour la sixième édition du marathon caritatif en ligne, les 52 streameurs conviés sont parvenus à rassembler 10 064 480 d’euros au profit d’Action contre la faim, explosant leurs records des années précédentes. En 2020, ils avaient amassé 5,7 millions d’euros pour Amnesty International.

Le Z Event 2021 s’est clôturé ce lundi 1er novembre à une heure du matin et a ramené 10 065 483 euros à l’association Action contre la Faim, soit quasiment deux fois plus que l’édition de l’an passé. Les streamers avaient déjà battu leur propre record avec 5,7 millions d’euros récoltés pour Amnesty International.

C’est un nouveau record mondial pour le marathon caritatif sur la plateforme Twitch. Une cinquantaine de streameuses et streamers s’étaient réunis, manette et souris en main pour divertir pendant plus d’une cinquantaine d’heures les internautes. Plusieurs centaines de milliers de viewers ont fait des dons grâce à l’appel sans interruption de ces streamers.

Le #ZEVENT2021 c'est fini ! Merci pour ce weekend de folie et répandez de l'amour partout autour de vous, c'est important💚 pic.twitter.com/Vw5ZYfhbbU — Z Event (@ZEventfr) November 1, 2021

Les félicitations d’Emmanuel Macron

Pendant ce laps de temps, plusieurs autres records ont été battus. Le streamer Inoxtag a par ailleurs battu le record de France de viewers en simultané avec 450 000 personnes sur son live et Squeezie (absent de cette édition) a fait un gigantesque don de 40 000 euros.

Emmanuel Macron en a profité pour adresser son soutien aux participants de cet événement caritatif. Actuellement en déplacement à Rome pour le sommet du G20, le chef de l’État a regretté de ne pas pouvoir être là pour l’événement. Mais il en a profité pour adresser son soutien aux organisateurs et participants du Z Event: «Je voulais vous remercier parce que l’année dernière je vous avais demandé de continuer l’unité et résultat, c’est ce que vous faites cette année pour lutter contre la faim.»