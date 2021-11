La fibre optique creuse ses sillons dans la région du Centre

Des repérages sont effectués à Morlanwelz, tandis que des tranchées se creusent à Soignies.

Le déploiement de la fibre optique dans la région du Centre se concrétise de plus en plus. À Morlanwelz cette semaine, des agents de Proximus se sont déployés dans l’entité pour prendre en photo des façades des trois localités (Morlanwelz, Carnières et Mont-Saint-Aldegonde) afin de décider d’une installation aérienne ou souterraine des câbles de fibre optique.

L’opération sera réitérée mi-novembre et concernera cette fois les 8 000 façades de l’entité. Les agents chargés de ces photos sont vêtus d’une veste jaune et sont bien identifiés comme appartenant à la société Proximus. Outre les agents de Proximus, des travailleurs d’Unifiber, la société qui effectuera les travaux, réalisent également des observations, en prenant des photos et des mesures. Les deux sociétés travaillent avec l’autorisation de la commune de Morlanwelz et ne pourront utiliser les photos que dans le cadre du placement de la fibre optique.

Morlanwelz n’est pas la seule commune du Centre où le déploiement de la fibre est d’actualité. À Soignies, les tranchées se creusent et se rebouchent depuis le mois de septembre dans le centre-ville. «Ils sont en avance sur leur planning», indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. Après le centre-ville, Proximus s’attaquera aux villages de l’entité sonégienne. «Ce sont des travaux conséquents, qu’on essaye de coordonner avec d’autres travaux, mais c’est compliqué, Proximus ayant ses propres impératifs; ils doivent travailler bloc par bloc.»

Enfin signalons que des travaux d’installation se déroulent également à La Louvière, dans la localité de Strépy-Bracquegnies, mais aussi à Manage, près du domaine du Prieuré.

Pour rappel, la fibre optique est un réseau internet ultrarapide qui sera appelé à remplacer le réseau actuel cuivré et permettra de décupler la capacité maximale d’échange de données.