La balade vire au cauchemar

Cela devait être la fête ce dimanche soir, non loin de Hierlot (Lierneux).

C’était annoncé comme «l’événement» Halloween pour le sud de la province de Liège et le nord de celle du Luxembourg. La «balade secrète», mise sur pied par un opérateur privé, a cependant viré au cauchemar. Certes, les conditions climatiques n’ont pas aidé mais pour les participants, ils étaient plus de 4 000 annoncés, cela n’est qu’une petite partie du problème. Certains parlent même d’une «véritable escroquerie.» La soirée s’est transformée en véritable calvaire: personnes abandonnées dans les bois, pas de lumière, balisage inexistant, navettes rares voire absentes, enfants trempés, règles COVID non respectées… les griefs sont nombreux. «Nous n’avons rien eu de ce qui était annoncé» résume un sentiment général. Même les artistes prévus pour animer cette balade se sentent floués, étant, eux aussi livrés à leur sort. Les témoignages, très nombreux, sont édifiants. Et tous demandent des comptes.

Contacté par nos soins, l’organisateur explique : «Jusque 18 h 30, aux dires même de la police, tout s’est bien passé. Les retours dans le chapiteau étaient positifs. Certes, il y avait un peu d’attente au contrôle du Covid safe Ticket. Cela ne dépendait pas de nous. Ce contrôle était réalisé par une société agréée. » Puis, dit-il, la météo a modifié la donne : « Cette météo s’est dégradée rapidement. Dans les bois, il y a eu énormément de boue. Je peux comprendre qu’après avoir attendu 20 minutes dans une file (NDLR : des participants parlent de plus d’une heure d’attente), des personnes ont décidé de quitter les lieux. La tension est montée d’un cran et des chauffeurs de navette ont été agressés. Malgré mes propositions, ils ont décidé unilatéralement de quitter les lieux. C’est inacceptable. »

L’organisateur souligne, en outre, qu’il est resté sur les lieux jusqu’à minuit et demi. Tout en mettant en avant les nombreux investissements consentis, il n’est pas fermé à un arrangement avec les personnes qui se sentent flouées. Cependant, il avance : « Je n’accepte pas le déferlement de haine et de rage, les agressions via le net. Notamment envers les personnes de ma famille. »

