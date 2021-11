L’Amour est dans le pré: Nicolas a rencontré ses premiers prétendants

Nicolas a pu rencontrer 4 des 8 candidats qu’il a sélectionnés. Dimanche prochain, on le verra rencontrer les quatre autres. RTL Belgium

Coup de foudre, rires et yeux qui brillent, les fermiers ont débuté les speed dating ce dimanche dans l’Amour est dans le pré.

Dimanche soir, du côté de Froyennes, certains fermiers ont débuté les speed dating dans L’Amour est dans le pré. Les prétendants sélectionnés sur base des lettres envoyées avaient 5 minutes, pas une de plus, pour faire connaissance. Parmi les chanceux, Nicolas, candidat d’Ortho, a pu rencontrer dimanche soir, 4 des 8 candidats qu’il avait choisis. Tous ont la même passion: les chevaux.

Nicolas a d’abord rencontré Jean-François qui avait d’ailleurs une drôle de phobie: les poules! Plutôt intimidé par Nicolas, le jeune homme de 29 ans, lui a fait part de sa passion pour le monde équestre mais aussi pour la musique et le monde des drag-queens. Un univers qui ne semble pas effrayer Nicolas: « je ne suis pas choqué de cela, j’aime aussi faire la fête», lance-t-il.

Les yeux qui pétillent devant Rémi

Il a ensuite rencontré Rémi, l’un de ses coups de cœur. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’homme n’a pas laissé indifférent le candidat rochois. D’un air plutôt posé et sûr de lui, Nicolas avait vraisemblablement des papillons dans le ventre à la suite du rendez-vous.

«Les speed dating, ce n’est que 5 minutes. Cela passe très vite et tout comme pour les lettres, on a peur de faire les mauvais choix, nous confie-t-il. Découvrir les lettres et puis avoir ces personnes en face de nous, pour nous, c’est une autre étape».

En fin d’émission, le candidat a pu faire la connaissance de Sébastien, venu tout droit de Suisse pour le rencontrer et également passionné de chevaux, expliquant à l’intéressé: «j’ai été marié mais il m’a quitté car il ne comprenait pas cette passion pour les chevaux». Précisant être prêt à quitter la Suisse pour lui.

«Le choix ne sera pas simple»

Enfin, Nicolas a fait la connaissance de Frédéric. Ce dernier aime cuisiner, découvrir de nouveaux plats mais aussi aller au cinéma.

La semaine prochaine, il restera au Rochois d’adoption 4 autres candidats à rencontrer avant de devoir choisir les 3 élus pour venir chez lui. «À coup sûr, le choix ne sera pas simple».

Le Durbuysien Bjorn, de son côté, devrait prochainement rencontrer ses prétendantes également.