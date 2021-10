Le concours Lépine récompense une table basse transformable en poste de télétravail

Pour ses 120 ans, le concours Lépine a récompensé dimanche une table basse pouvant se transformer en poste informatique complet, à l’heure où le télétravail s’est installé dans la vie de nombreux salariés.

Créée par l’informaticien Omar Seck, cette table multi-fonctions baptisée «Jobstable» dispose d’un grand écran qui peut se replier, d’un clavier tactile intégré, de quatre enceintes et de disques durs intégrés. Elle se transforme en 30 secondes.

Sa hauteur est entièrement réglable et «elle peut se connecter à tous les ordinateurs portables du marché», précise la présentation diffusée avec le dossier de presse du concours Lépine.

Une table pensée pour le télétravail: l’effet covid

Pensée pour télétravailler notamment depuis un canapé, «elle est également dotée de plusieurs espaces de rangement et intègre différentes connectiques», souligne le concours Lépine.

«L’idée, c’est d’arriver le matin avec son ordinateur portable tout simplement, et quand on commence la journée de télétravail, de connecter l’ordinateur avec un seul câble, d’avoir une table qui contient tout ce qu’il faut pour travailler, et en particulier une (...) position ergonomique pour ne plus se faire mal au dos pour les gens qui ont des petits espaces et qui n’ont pas forcément la place de mettre un bureau dans le salon», a expliqué à l’AFP l’inventeur de 37 ans.

«A la base, c’était un meuble que j’ai inventé pour jouer aux jeux vidéo dans mon canapé», bien avant que la pandémie ne fasse décoller le télétravail, s’amuse-t-il.

Cette table, classée dans la catégorie «univers connecté», permet donc à son inventeur de remporter le prix du Président de la République, sous la forme d’un vase en porcelaine de Sèvres, le plus prestigieux prix de ce concours fondé en 1901 par le préfet de police Louis Lépine.

300 inventions en concours

Le Grand Prix du Sénat s’inscrit également dans un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19 puisqu’il récompense Eric Le Méné pour son «Gel Express», une borne visant à appliquer une solution désinfectante par brumisation afin de ne pas ralentir le flux d’usagers.

Enfin, le prix de l’Assemblée nationale a été décerné à Tally Fofana, Yannis Chelghoum, Samantha Mateso Lusadisu, Bassem Abdelaziz et Khalid Arazzak, pour leur «antivol automobile intelligent».

Au total, une centaine de prix ont été attribués parmi les quelque 300 inventions en compétition.

D’abord dominé par les jouets, puis les inventions ayant trait à l’automobile ou aux accessoires de cuisine, le concours Lépine a mis en avant ces dernières années les inventions liées aux technologies numériques, à l’environnement et à la santé.