Cross-duathlon: les résultats et les photos de l’épreuve de Thuin

La 8e édition du cross-duathlon de Thuin, organisé par le club Oxygène Triathlon, a eu lieu ce samedi, après le report de l’édition 2020.

Les participants étaient une centaine à prendre le départ de l’épreuve. Au programme: un premier parcours de 6 km de course à pied suivi de 22 km en VTT avant de boucler par un deuxième parcours à pied de 4 km. Le tout était à effectuer seul ou en relais.

Célestin Evrats, grand spécialiste de la discipline et ultra favori, a tenu son rang et s’est imposé, malgré des conditions météo dantesques. «Ce sont des conditions comme je les aime. Le circuit devenait de plus en plus gras au fil des tours mais je m’y suis accommodé. Je savais que j’avais un bon coup à jouer car mon ami Lucas Pollet, vainqueur il y a 2 ans, m’avait dit qu’il ne pourrait être là. Je ne connaissais pas trop le niveau des autres concurrents donc je suis parti plutôt prudemment. » On devrait le revoir prochainement sur le cross-duathlon de Malonne.

La deuxième place a été attribuée à Auxence Buntinx, qui a fait la différence sur Jordy Dame dans la dernière côte.

Les résultats

1. Evrats Celestin 1’24’57, 2. Buntinx Auxence 1’26’55, 3. Dame Jordy 1’27’17, 4. Peeters Raphael 1’28’33, 5. Brasseur Ludovic/Delfosse Valentin 1’29’18, 6.L Vijverman Tim 1’30’38, 7. Mertens Thijs 1’31’59, 8. Van Cutsem François 1’32’11, 9. Dewever Johnny 1’32’20, 10. Heyrman Jonathan 1’32’40, 11. Salaets Stef 1’32’48, 12. Pinon Anthonin 1’33’35, 13. Devoldere Niki 1’33’55, 14. Tournant David 1’35’12, 15. Quertinmont Corentin 1’36’25, 16. Biot Régis 1’36’33, 17. Nahon Émile 1’36’35, 18. De Hasque Tanguy 1’37’10, 19. Rogge Stéphane/Rogge François 1’38’08, 20. Cougnet Laurence/Arquin Thibaut 1’39’12, 21. Bigaré Simon 1’39’21, 22. Rifflart Xavier 1’40’24, 23. Gilbart Xavier 1’40’43, 24. Desmet Guillaume 1’41’14, 25. Marchal Olivier 1’41’20, 26. Van Waetermeulen Yanis 1’42’39, 27. Gochard Manu/Bocry Camille 1’42’42, 28. Verbruggen Yves 1’42’47, 29. Baussart Tom 1’43’23, 30. Taminiau Antoine 1’43’39, 31. Dambroise Yves/Dambroise Tom 1’44’16, 32. Baillet Cédric 1’44’16, 33. Claeys Antoine 1’44’40, 34. Brenard Damien 1’45’48, 35. Renier Bernard 1’46’29, 36. Gelders Antoine 1’46’35, 37. Pochet Guillaume 1’48’31, 38. Vandenberghe Jérôme 1’49’12, 39. Moulin Arnaud 1’49’56, 40. Soussigne Caroline 1’50’43, 41. Desart Julien 1’51’18, 42. Roekaerts Maximilien 1’52’00, 43. Dewez Bastien 1’53’23, 44. Huaux Antoine 1’54’28, 45. Levant Sébastien 1’54’30, 46. Mathei Edwin 1’54’38, 47. Renotte Morgane 1’54’53, 48. Trullemans Alain 1’55’43, 49. Scannelli Jérôme 1’56’55, 50. Leclercq Justin 1’57’32, 51. Gonze Maxime 1’57’49, 52. Diongre Cécile/Vigelle Éric 1’59’02, 53. Lancelle Julien 2’00’06, 54. Riez Christophe 2’00’21, 55. Santamaria Giusy 2’01’33, 56. Soete Jeremy 2’02’05, 57. Migliore Orazio 2’03’49, 58. Ducatillon Christophe 2’03’51, 59. Ledieu Sarah 2’05’50, 60. Cauet Thibault 2’05’51, 61. Lombart Xavier 2’06’35, 62. Seys Céline 2’07’24, 63. Mabille Romain 2’07’49, 64. Laurent Benoit 2’08’04, 65. Gillot Gaëlle 2’09’16, 66. X 2’09’17, 67. Bouchat Caroline/D’Hallewin Géraldine 2’09’37, 68. Tilmans Renaud 2’11’16, 69. Ricotta Eraldo 2’11’35, 70. Dubois Rudy/Bet Marianne 2’12’03, 71. Kulesza Wioletta 2’12’11, 72. Cornelis Éric/Dubois Damon 2’15’16, 73. Pierard Corenthin 2’17’52, 74. Scheyven Geneviève 2’19’41, 75. Demarets Joel 2’32’31, 76. Lahaye Katia 2’39’24, 77. De Couvreur Mathilde/Dellis Verset Apolline 2’42’39.