De Croo nie que ses messages échangés avec une actrice porno ont entravé la formation du gouvernement

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a démenti dimanche que des événements de sa vie privée aient mené à des retards dans les négociations de formation d’un gouvernement. Notamment des messages échangés avec une actrice porno italienne.

Sur le plateau de l’émission «De Zevende Dag», il a réagi de la sorte aux informations qui circulent depuis plusieurs mois sur les contacts qu’il aurait cherché à entretenir avec une actrice pornographique italienne.

Dans le livre «Les fossoyeurs de la Belgique» qu’il a consacré à la longue crise politique qui a précédé l’avènement de la coalition Vivaldi, le journaliste Wouter Verschelden a évoqué un épisode resté discret qui concerne M. De Croo, alors vice-Premier ministre Open Vld dans le gouvernement Michel, et les contacts qu’il aurait essayé de nouer avec une actrice pornographique quand elle était de passage en Belgique. Des contacts que l’intéressée a elle-même évoqués dans la presse italienne au mois d’août.

«Il m’a écrit pendant un spectacle que je faisais en Belgique, me demandant de le rencontrer. À l’époque, je ne savais pas qui il était et comment il avait obtenu mon numéro privé, alors j’ai demandé autour de moi et on m’a dit qu’il était un homme politique important. À partir de là, nous avons commencé à nous écrire. C’était un fan, il voulait me voir.»

Selon le livre, cette histoire a retardé les négociations en vue de mettre sur pied la coalition fédérale.

La vie privée n’a pas interféré dans la formation du gouvernement, selon De Croo

«Absolument pas. Tout qui a suivi la formation du gouvernement de près sait qu’il y avait énormément de moments difficiles. Je suis content qu’à un moment, des partis aient tendu la main l’un vers l’autre», a expliqué M. De Croo. «S’ils ont permis de former un gouvernement, j’ai joué mon rôle». «Jamais un aspect privé n’a joué un rôle», a-t-il ajouté.