Débrief sportif du week-end: Anderlecht et le Standard accrochés, Carrasco marque un but de folie et Zverev vainqueur à Vienne

En ce week-end d’Halloween, c’est principalement le foot qui a occupé l’actualité sportive. Avec les matches nuls d’Anderlecht et du Standard, la victoire de Charleroi et tous les résultats des Diables à l’étranger.

FOOTBALL

Belgique

Le Standard version Luka Elsner n’a pas encore gagné. Le technicien slovène a concédé un partage contre Courtrai, son ancienne équipe, samedi soir à Sclessin lors de la 13e journée de D1A. Le Standard signe un 6e match sans victoire et n’est que 12e au classement avec 16 points.

Charleroi-Eupen, c’était l’affiche wallonne de ce week-end. Au Mambourg, les deux équipes pouvaient réaliser une belle opération au classement. Bien en place, les défenses ont fait le job… jusque dans le dernier quart d’heure. Moment choisi par Nicholson pour inscrire son huitième but de la saison. Neuf minutes plus tard, c’était 3-0 sur des réalisations de Gholizadeh et Van Cleemput.

Surpris en tout début de match, 0-2 au quart d’heure, les Mauves ont réduit l’écart juste avant la mi-temps. L’exclusion de Murillo a coupé l’élan d’Anderlecht, mais Zirkzee a de nouveau trouvé la faille peu avant la fin du match.

A l’étranger

