Djokovic toujours incertain pour l’Open d’Australie

Novak Djokovic, qui fait son retour sur le circuit au Masters 1000 de Paris-Bercy sept semaines après sa défaite en finale de l’US Open, se prononcera sur sa participation au prochain Open d’Australie «quand les conditions seront officiellement connues», a-t-il expliqué dimanche.

«Je déciderai si je vais en Australie ou pas après avoir vu un communiqué officiel de Tennis Australia (la fédération australienne de tennis, qui organise le tournoi, ndlr). Pour l’instant, il n’y a aucune annonce ou communiqué officiels. Jusqu’à ce qu’il y en ait un, je n’en parlerai plus. Quand les conditions pour aller en Australie et pour y jouer seront officiellement connues, alors je verrai ce que je fais personnellement, et aussi ce qu’en pensent les autres joueurs», a déclaré le Serbe en conférence de presse.

À ce stade, les autorités australiennes répètent qu’elles ne transigeront pas sur la nécessité d’être complètement vacciné, malgré un scénario ouvrant la porte à la possibilité d’en passer par une quatorzaine évoqué par la WTA.

Melbourne est le terrain de jeu préféré du N.1 mondial, cependant réfractaire aux vaccins et qui refuse de partager son statut vaccinal.