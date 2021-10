Avec Mertens titulaire, Naples remporte le derby face à la Salernitana (0-1)

Titulaire, Dries Mertens était sorti juste avant (60e).

Naples a remporté dimanche le derby de la Campanie face à la Salernitana, comptant pour la 11e journée du championnat d’Italie, grâce à un but de Piotr Zielinski (61e). Au classement, les Napolitains sont en tête avec 31 points devant l’AC Milan (28 points), qui se rend à l’AS Rome à 20h45. La Salernitana (7 points) est 19e.

En l’absence de Victor Osimhen, Luciano Spalletti a fait confiance au trio Matteo Politano-Zielinski- Hirving Lozano en soutien de Mertens. Les Napolitains ont pris la possession du ballon mais ne se sont pas souvent montrés dangereux. Ils se sont créé une véritable occasion par Giovanni Di Lorenzo dont le bon centre a mal été négocié par Zielinski (7e).

La deuxième période a été plus animée mais aussi plus chaude puisque les deux équipes ont terminé à dix. L’arbitre a exclu l’attaquant de la Salernitana, Grigoris Kastanas (70e) et le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly (77e).