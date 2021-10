Farid répond à votre question météo pour ce dimanche 31 octobre: pourrez-vous faire des sorties au sec cette semaine?

La question du jour à Farid est celle de Christine (Andenne): «Bonjour Farid, mon compagnon et moi aimerions aller la semaine prochaine un jour à Pairi Daiza et un autre jour plutôt le soir sur Bruxelles. Y aura-t-il des moments sans pluie car nous aimerions prendre des photos?». Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Alors cette semaine sera tout d’abord instable avec des averses lundi et mardi et encore un peu de pluie mercredi. Le vent sera aussi sensible mais aura tendance à faiblir jeudi grâce à une petite dorsale. Je privilégierais jeudi pour la journée au parc avec un risque d’averses très réduit dans l’intérieur du pays et des éclaircies. Je miserais sur les soirées de vendredi ou samedi pour Bruxelles où il fera sec, peu venteux mais attention, bien frisquet. Bon amusement!

Et ailleurs sur le pays?

Notre pays sera influencé par ce complexe dépressionnaire qui nous enverra de l’air froid d’altitude matérialisé par un creux. Nous passerons de -16 à -28°C à 5300 m d’altitude mais toutefois, il n’y a que la côte qui subira de l’instabilité en matinée toujours à cause de l’eau encore douce à cette époque de l’année. Des averses en alternance avec des éclaircies et un temps plus sec dans l’intérieur du pays même si des nuages bas sont attendus sur le sud.

En cours d’après-midi, les averses auront tendance à s’intensifier sur le littoral avec un coup de tonnerre possible et de la grêle. Aussi, le risque d’une ondée augmentera milieu d’après-midi sur le Hainaut, Bruxelles et les Brabants puis fin d’après-midi sur le sud. Nous pourrons observer de la grêle mais surtout de magnifiques cumulus témoignant de l’air froid d’altitude. Maximas de 11°C en plaine et 8°C sur le relief et vent de 50 km/h de sud-ouest voire un peu plus sous les averses. Le soir, temps plus sec sauf sur l’Ardenne où il pleuvra encore un peu.