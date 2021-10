COP26: «Si Glasgow échoue, tout échoue» avertit Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé dimanche que si la COP26 sur le climat échoue à Glasgow, «tout échoue», en insistant sur l’urgence à agir pour les dirigeants du monde entier.

«Si Glasgow échoue, c’est tout qui échoue», a lancé le dirigeant britannique lors d’une conférence de presse à Rome à l’issue du sommet du G20. Et «l’accord de Paris se sera effondré à la première épreuve».

«Nous avons fait des progrès raisonnables au G20 (...), mais ce n’est pas assez», a-t-il ajouté, estimant à 6 sur 10 les chances de réussite de la conférence internationale sur le climat qui s’est ouverte dimanche à Glasgow en Ecosse.

«Les chances de progrès à Glasgow» «dépendent de la volonté et du courage de tout le monde», a-t-il insisté.

«Si nous n’agissons pas maintenant, l’accord de Paris», qui a fixé l’objectif de limiter le réchauffement bien en dessous de 2°C, si possible 1,5°C, «sera vu dans le futur non comme le moment où l’humanité a ouvert les yeux sur le problème, mais le moment ou nous nous serons dérobés et aurons fait demi-tour», a-t-il ajouté.