Coupe: Ohey s’offre le scalp de Spy, Malonne sort Nismes… et bien d’autres surprises

Week-end de coupe… et week-end de surprises pour les formations provinciales namuroises. Quelques «gros morceaux» de la compétition sont passés à la trappe ce dimanche.

Ciney 5 – Bièvre 0

Les Cinaciens dominaient le premier acte, sans toutefois se montrer réellement dangereux. Seul fait marquant de la première période, l’exclusion de Villano à la 35e pour abus de cartons jaunes. En seconde période, David Maucq faisait entrer de l’expérience et la domination locale s’accentuait dans la foulée. Boudjemaa donnait l’avance à ses couleurs. Antoine corsait l’avance de la RUW avant de signer un doublé puis un triplé. Louis Lambrechts (3-0, 70e) avait entretemps participé au festival offensif de Ciney.

Somzée 1 – Chevetogne 4

Pour affronter la P1 de Chevetogne, Somzée devait composer sans Lena et Vanlierde, suspendus, et de De la Orden et Colle. Après un round d’observation, Chevetogne prenait l’ascendant et Dumont, auteur d’un doublé, plaçait les Cinaciens sur orbite. Après la pause, Corentin Jugnot creusait l’écart. La réaction de Somzée venait de Tanguy Massart, avant que Puerta Lopez ne consolide le succès visiteur à la 63e.

Flavion-Morialmé A 2 – Biesme 2 (4-5 t.a.b.)

Lotte trouvait le premier la faille dans ce derby de voisins, au terme d’un effort individuel (0-1, 37e). Il plaçait ainsi Biesme aux commandes avant la mi-temps. À la reprise, le vent surprenait Nicolas sur le coup franc de Jadoul, qui faisait 1-1. Biesme repassait devant via Digiugno qui convertissait lui-même le penalty qu’il avait provoqué. C’était alors au tour du jeune Schoreels d’égaliser une nouvelle fois. Mais les Biesmois se montraient intraitables durant la séance de tirs au but.

Auvelais 1 – Spy B 2

Les Orangers sont tombés sur des Spirous qui se sont battus comme des lions. Au but d’ouverture de Malenge répondait l’égalisation de Tshintshiompo (1-1). En seconde période, Malenge inscrivait son 2e but de la journée. Il ne le savait pas encore mais il venait d’offrir la qualification à son équipe (évoluant en P4B).

Étoile Tamines 2 – Flavion-Morialmé B 0

Les Taminois de P4 ont été plus réalistes que les Coalisés, privés de Colin, Nicolas et Hardy (blessés) et de Dujeu, Gaudier, Kone, Leleux et Schoreels, repris en P1. Malgré quelques occasions de Flavion B, le score restait vierge au repos (0-0). Après la pause, les échanges s’équilibraient quelque peu. Mais Oostens (1-0, 51e) et Rossomme (2-0, 57e) profitaient d’une certaine nonchalance visiteuse pour offrir la qualification aux leurs.

Grand-Leez A 9 – Taviers 2

Les Grand-Leeziens n’ont pas sous-estimé Taviers (P3A) et ont assuré leur qualification en plantant 9 goals chez eux, avant de laisser la place à l’équipe B du club. Les buteurs gembloutois se nomment Wauquaire (1), Ayika (1), Boreux (1), Boigelot (3) et Trigaux (2). Les éghezéens ne se sont heureusement pas contenté d’inscrire un autogoal, Henrottin a sauvé l’honneur une première fois, puis une seconde.

Fernelmont-Hemptinne 2 – Andenne 2 (3-5 t.a.b.)

Le ballon était à peine mis en jeu que les locaux faisaient déjà le 1-0 par Camara. Un avantage qui ne durait qu’une petite dizaine de minutes, moment choisi par Florian Fromont pour égaliser. Camara faisait alors repasser Fernelmont aux commandes grâce à un tir dévié, juste avant le quart d’heure. Sur coup franc, à 15 minutes du terme, Lukas Fromont permettait aux Oursons d’arracher l’égalisation, synonyme de tirs aux buts. Une séance qui s’est avérée plus favorable aux Andennais qu’aux Fernelmontois…

Meux B 2 – Bossière-Gembloux 4

C’est Meux B qui ouvrait le score dans ce duel, par l’entremise de Dils qui exploitait une erreur de Lepage. Lultz remettaient Bossière sur les rails avant la pause, avant d’offrir les commandes aux siens dès la reprise. Si Van Vyve rendait espoir aux Meutois (2-2), c’était compter sans l’infatigable Lultz, auteur d’un triplé. Bisanti donnait au score son allure définitive.

Ohey 1 – Spy A 0

Après 45 minutes d’échanges équilibrés, le marquoir n’avait toujours pas bougé. C’est en deuxième période que les pensionnaires de P3A ont saisi leur chance. À la 55e, suite à un long dégagement de Belaire, Depas montrait tout son savoir-faire pour ouvrir le score. En face, le coach des Écureuils avait beau multiplier les changements, c’était en vain.

Nismes 0 – Malonne 2

«Spécialiste» de la coupe et habitué du dernier carré, Nismes a été sorti par des Malonnois revanchards, eux qui avaient pris une claque des Crayats (0-4) en match d’ouverture du championnat de P1. Alors qu’on se dirigeait tout droit vers les tirs au but, Guenegand suivait parfaitement un tir contré de Gondry pour mettre Malonne aux commandes, moins de 5 minutes avant la fin du match. Nismes jettait toutes ses forces dans la bataille… mais s’exposait aux contres adverses. Sur l’un d’eux, dans le temps additionnel, Dumont accrochait un adversaire dans le rectangle et le capitaine Gondry se chargeait de convertir le penalty, mettant fin à tout suspense et actant la belle surprise des Verts.

Lustin 2 – Tarcienne 0

Il fallait attendre la fin des citrons pour goûter aux buts dans cette rencontre. Lustin, qui ne désserrait pas son étau, trouvaient l’ouverture par Notte avant de faire le break par l’inévitable Leocata sur penalty. L’aventure se poursuit pour les Lustinois qui, bien que battus par l’Union Dinantaise, avaient profité du forfait sur tapis vert des Dinantais pour se maintenir dans la compétition.

Anhée 3 – JS Tamines B 1

Anhée a assuré sa qualification en seconde mi-temps. Car au terme du premier acte, les Oranges étaient bel et bien menés suite à un but de Martinelli à la 23e. Après la pause, les Anhétois passaient la vitesse supérieure. À la 54e, Ravet remettait les spendules à l’heure. Martin plaçait un heading victorieux à la 71e et Barbier fixait les chiffres dans les arrêts de jeu.

FCO Namur 4 – Beauraing 2

Les Olympiens (P2A) ont pris la mesure de Beaurinois orphelins de Toupet, Winschermann et Mouton. Passé le premier quart d’heure, les visités prenaient l’avance par Labar, sur coup franc. Carpentier égalisait à l’approche du repos. Dès la reprise, Tonneau rendait l’avance aux siens (2-1, 47e) mais c’était alors au tour de Julien Cordioli d’égaliser, en bon renard des surfaces. Le coach local Roman Severino procédait alors à quelques changements. Un choix gagnant puisque Monteleone, bien lancé par Melotte, gagnait son duel avec le gardien Barbier (3-2, 71e). En toute fin de match, Tonneau ponctuait un mouvement amorcé par Labar (4-2, 92e).

Arquet 2 – Condrusien 1

Invaincus en matches officiels cette saison, les Vedrinois ont prolongé leur brevet d’invincibilité face à l’armada offensive condrusienne. Les Verts avaient ouvert la marque sur penalty via Jadot mais la rencontre basculait dans les 10 dernières minutes, d’abord lorsque De Vitto égalisait, puis quand Jonckers offrait la qualification à l’Arquet à la 91e.

Grand-Leez B – Ligny

Match à 18h

Molignée bye

Voici les affiches des huitièmes de finale:

Arquet – Chevetogne

Lustin – Spy B

Biesme – Malonne

Étoile Tamines – Molignée

Ciney – Andenne

Bossière-Gembloux – Grand-Leez B ou Ligny

Grand-Leez – Ohey

Anhée – FCO Namur