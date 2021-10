Un accident impliquant des piétons à Dalhem

Un accident s'est produit en début d'après-midi ce dimanche, du côté de Dalhem. Quatre personnes seraient blessées.

Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne & Plateau sont partis en intervention ce dimanche, un peu après 13 heures. Un accident s'est produit à Dalhem, chaussée des Wallons. "Les pompiers sont en intervention pour un balisage suite à cet accident", indique le chef de corps, Quentin Grégoire.

Une voiture a percuté quatre promeneurs, alors qu'une marche était organisée dans la région. Deux adultes et deux enfants ont été blessés. Deux personnes ont été transportées par hélicoptère au Mont Légia à Liège, une victime vers Hermalle et une autre vers le CHR Verviers. "On ignore la gravité des lésions ainsi que les circonstances". Les moyens médicaux envoyés sur place sont en tout cas conséquents, avec l'hélicoptère de Bra-Sur-Lienne, le PIT du CHR Verviers et une ambulane de Battice.

La chaussée a été fermée temporairement à la circulation, afin de permettre aux secours de travailler en sécurité. Le parquet a demandé l'intervention d'un expert.