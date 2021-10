Championnat du monde de motocross: René Hofer remporte la première course MX2, Jago Geerts 13e

René Hofer (KTM) a remporté la première course en MX2 du Grand Prix de Garda, 15e manche du championnat du monde de motocross, dimanche sur le circuit de Pietramurata en Italie.

Hofer, 19 ans, s’est montré le plus rapide pour devancer le Français Maxime Renaux (Yamaha), leader du classement des pilotes, et l’Espagnol Ruben Fernandez (Honda). Côté belge, Jago Geerts (Yamaha), dauphin de Maxime Renaux au classement du championnat du monde, n’a pas pu faire mieux qu’une 13e place. Florent Lambillon (KTM) s’est classé 26e et Julian Vander Auwera (Husqvarna) 30e et dernier. La première course en MXGP débutera dimanche à 12h15. La seconde course de MX2 est prévue à 14h10 avant la seconde course en MXGP à 15h10.