Un conseil consultatif de la jeunesse verra le jour à La Louvière

Les jeunes de 14 à 23 ans sont invités à se manifester.

Les jeunes Louviérois pourront bientôt donner de la voix. En effet, la ville souhaite la création d’un conseil consultatif de la jeunesse, qui réunira 30 jeunes (et 30 jeunes suppléants) âgés entre 14 et 23 ans et désireux de participer à la création de projets qui les concernent tout en améliorant la vie des jeunes de l’entité. L’appel à candidatures est officiellement lancé: les candidatures peuvent être adressées à la ville jusqu’au 17 décembre prochain au plus tard.

Les candidatures devront reprendre les informations de base (nom et prénom, âge, adresse, numéro de téléphone) et être motivées. « Les jeunes doivent faire état de leur motivation à rejoindre le conseil consultatif de la jeunesse», confirme Noémie Nanni (PS), échevine en charge de la participation citoyenne. « Une fois les candidatures réceptionnées, les jeunes seront conviés à un entretien individuel afin de nous en dire plus.»

Un comité de sélection proposera alors au collège communal le nom des jeunes qui pourraient intégrer le conseil. Une fois cette étape franchie, c’est le conseil communal qui se positionnera. « Nous espérons obtenir un maximum de candidatures. C’est une place qui est proposée aux jeunes afin qu’ils puissent s’exprimer et bénéficier de budgets participatifs dédiés à la concrétisation de quelques projets.»

S’ils seront bien au nombre de 30 membres effectifs, les jeunes seront répartis en trois catégories d’âge, à savoir les 14-17 ans, les 18-21 ans et les 22-25 ans. « Nous attendons de la jeunesse qu’elle s’exprime sur les sujets qui la concernent, qu’elle donne son point de vue sur les politiques qui sont menées ou envisagées», complète Laurent Wimlot (PS), échevin de la jeunesse. « Il n’est pas question de faire de ce conseil un gadget.»

Du côté de l’opposition, on s’est réjoui de la mise en œuvre de pareil conseil, même si on a émis quelques craintes quant à la lourdeur administrative de l’assemblée. Une lourdeur nécessaire, selon la majorité, pour assurer le bon déroulement des débats, l’autonomie et la transparence du conseil. Les candidatures peuvent être adressées via vmgoret@lalouviere.be ou par courrier auprès de Maryse Goret, rue Kéramis 26 à 7100 La Louvière.