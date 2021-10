Marleen Boonen, la maman de François Sterchele, est décédée du coronavirus

La maman du défunt joueur était hospitalisée depuis plusieurs jours.

Marleen Boonen, la mère de François Sterchele, est décédée. Hospitalisée depuis plusieurs jours, elle aurait succombé au coronavirus selon les premières informations. Patrice Lempereur, conseiller communal à Ans, a annoncé la nouvelle à travers un touchant message sur Twitter. Peu de temps après, Martine Boonen, la fille de Marleen Boonen a confirmé la nouvelle. Elle a tenu à rendre hommage à sa mère avec un message sur Facebook en publiant plusieurs photos "La vie ne nous aura pas épargné, mais surtout ne t’aura pas épargné.. après tout ce qu’on a dû traverser, ce que tu as dû surmonter… c’est ce fichu virus qui aura eu le dernier mot", a-t-elle notamment écrit.

Le 8 mai 2008, François Sterchele s’était éteint dans un accident de voiture. Le joueur du Club Bruges roulait à 138 km/h et avait heurté un arbre à plus de 110 km/h. Depuis lors, Marleen Boonen était très investie dans la cause des plus démunis et des enfants malades, à travers son association ASBL Rêves d’enfants.