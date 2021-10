NBA: Utah tombe, San Antonio s’offre Milwaukee, Washington sur le fil

Plus d’invaincu en NBA: Utah a été défait à Chicago samedi, lors d’une soirée où le champion en titre Milwaukee a craqué face à San Antonio et où Washington s’est imposé contre Boston au bout du suspense.

C’était la dernière franchise invaincue cette saison. Le Jazz est tombé à Chicago (107-99), victime d’une très belle performance de DeMar DeRozan, auteur de 32 points pour les Bulls.

Outre DeRozan, qui a inscrit son meilleur total cette saison, Zach LaVine a marqué 26 points avant de céder sa place en raison d’une entorse au pouce.

La perte de Patrick Williams, blessé au poignet et indisponible pour le reste de la saison régulière, ne semble pas avoir affecté le moral des Bulls, qui s’installent dans le quatuor de tête de la conférence Est.

Le travail de Rudy Gobert (17 pts, 19 rbds, 3 contres) n’a pas été suffisant pour le Jazz, qui a subi la furie des Bulls entre le troisième et le quatrième quart-temps en encaissant un 18-5. Utah s’est rebellé pour revenir à 5 points, mais Nikola Vucevic (16 pts) s’est chargé de remettre Chicago à l’abri.

Milwaukee galère

La saison débute en demi-teinte pour Milwaukee. Les champions en titre ont subi une nouvelle défaite, la troisième en six matches cette saison, cette fois contre les mal classés San Antonio (102-93).

Certes, les Bucks sont privés de plusieurs joueurs, blessés: Brook Lopez (dos), Jrue Holiday (cheville) et Donte DiVincenzo (opération de la cheville). Certes, Giannis Antetokounmpo a fait le job, avec 28 points, le meilleur total du match, et 13 rebonds.

Mais cette nouvelle contre-performance a de quoi inquiéter, surtout contre un adversaire qui ne comptait qu’une victoire jusque-là, et dont c’était le troisième match consécutif à l’extérieur.

La jeune équipe coachée par Gregg Popovich a joué collectif, avec cinq joueurs passant la barre des 10 points: Dejounte Murray (23), Derrick White (17), Bryn Forbes (16), Keldon Johnson (12), Thaddeus Young (10).

Washington roi du suspense

Il aura fallu deux prolongations pour départager Washington et Boston… et pour que les Wizards l’emportent (115-112) et s’installent parmi les leaders à l’Est.

C’est par Bradley Beal, meilleur scoreur du match avec 36 points, que Washington a définitivement pris l’avantage en prolongation. Spencer Dinwiddie a mis les Wizards à trois points, et Kentavious Caldwell-Pope a délivré la franchise de DC avec un ultime contre sur Jaylen Brown, qui allait tenter un tir pour égaliser au buzzer.

Kyle Kuzma (17 pts, 17 rbds) et Montrezl Harrell (20 pts, 14 rbds) se sont adjugés un double-double côté Wizards, tout comme Jayson Tatum (27 pts, 15 rbds) côté Celtics.

Welcome Cunningham

Dans les autres matches de la nuit, Cade Cunningham, premier choix de la dernière draft, a fait ses débuts en NBA avec Detroit qui s’est imposé à Orlando (110-103).

Cunningham, privé du début de saison par une blessure à la cheville, a débuté avec une performance timide: 2 petits points, mais 7 rebonds.

Les Pistons ont pu compter sur Jerami Grant (22 pts) et six autres joueurs au-dessus des 10 points: Kelly Olynyk (18), Saddiq Bey (13), Josh Jackson (13), Trey Lyles (12), Isaiah Stewart (11) et Cory Joseph (11).

New York s’est imposé à la Nouvelle-Orléans (123-117), Miami à Memphis (129-103) et Golden State, leader à l’Ouest, n’a fait qu’une bouchée d’Oklahoma City (103-82).