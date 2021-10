Les Belges à l'étranger: Praet marque avec le Torino et gagne contre son ancien club de la Sampdoria

Voici les résultats de nos Diables et Belges dans les championnats de l'étranger.

ITALIE

Samedi soir, Dennis Praet, buteur, et le Torino se sont défaits de la Sampdoria, sur le score de 3-0, dans le cadre de la 11e journée de championnat d'Italie. L'Olympique Lyonnais, avec Jason Denayer, a quant à lui battu Lens 2-1 pour la 12e journée de Ligue 1. Praet a ouvert le score contre son ancien club de la Sampdoria (17e), puis Singo (52e) et Belotti (90e+3) ont enfoncé le clou. Entretemps, Adrien Silva avait écopé d'une carte rouge pour le club génois (67e). Dennis Praet a été remplacé à la 77e par Rincon.

Au classement, le Torino s'éloigne de la zone dangereuse et s'installe au milieu du classement, 11e avec 14 points alors que la Sampdoria est 15e avec 9 points.

Avec Jason Denayer pendant toute la rencontre, Lyon a remporté son match contre le RC Lens, 2-1. L'OL s'est mis à l'abri en première mi-temps grâce à Toko Ekambi sur pénalty (25e) et Aouar (41e). Kalimuendo a réduit l'écart en deuxième période pour Lens (61e), sans pour autant inspirer les siens à arracher le match nul.

Lyon se rapproche de Lens au classement. Les Gones sont 5e avec 19 points, et Lens est 2e, 2 points devant son adversaire du jour mais 10 derrière l'intouchable Paris Saint-Germain.

ALLEMAGNE

Titulaire après avoir été décisif cette semaine en Coupe d'Allemagne, Thorgan Hazard n'a pas loupé l'occasion de se montrer en inscrivant le premier but du Borussia Dortmund face à Cologne à la 40e minute de jeu. Un but de la tête pour le Diable rouge esseulé au petit rectangle et magnifiquement servi par Bellingham.

Les Belges de Wolfsbourg ont vu la série de matchs en championnat sans victoire de leur équipe s'arrêter en déplacement au Bayer Leverkusen. Les Loups ont remporté le match 0-2 grâce à l'ex-Anderlechtois Nmecha (48e) et Arnold (51e). Koen Casteels, capitaine, a disputé toute la rencontre entre les perches et Aster Vranckx était également titulaire. Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps à la place de Philipp, tandis que Sebastian Bornauw est resté sur le banc.

Tigges s'est chargé de doubler la mise pour le Borussia (64e). Outre Hazard, remplacé à la 58e minute par Malen, Axel Witsel et Thomas Meunier étaient tous deux titulaires. Ils ont disputé l'entièreté de la rencontre.

Au classement, Dortmund est 2e, à une longueur du Bayern qui compte 25 points. Wolfsbourg, 16 points, est 7e tandis que l'Arminia Bielefeld est relégable, en 17e position, avec seulement 5 points.

ANGLETERRE

Trossard buteur face à Liverpool

Alors que les Seaguls étaient menés 2-0 à Anfield après 25 minutes des oeuvres de Henderson et Mané, les hommes de Graham Potter sont revenus. Tout d'abord grâce à une pépite de Enock Mwepu dont la frappe lointaine a lobé Alisson. À la 65e, c'est Leandro Trossard, une nouvelle fois titulaire, qui a égalisé. Isolé dans le rectangle, le Diable a été bien servi par Lallana et n'a eu aucun mal pour tromper le gardien des Reds.

Sambi Lokonga et Arsenal s'imposent face au Leicester de Tielemans et Castagne

Arsenal, avec Albert Sambi Lokonga qui a joué tout le match, s'est imposé 0-2 à Leicester en ouverture de la 10e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l'entièreté de la rencontre pour les Foxes. Arsenal profitait de son bon début de match pour inscrire les deux buts de la victoire dans les 20 premières minutes de la rencontre. Gabriel ouvrait le score sur corner (5e) avant qu'Emile Smith-Rowe, à la conclusion d'une contre-attaque, ne double la mise (18e).

En seconde période, Leicester poussait ensuite pour recoller au score mais les Foxes butaient sur le portier des Gunners Aaron Ramsdale.

Au classement, Arsenal grimpe à la 5e place avec 17 points. Leicester glisse en 10e position avec 14 unités.

Manchester City a également trébuché et s'est incliné devant Crystal Palace, 0-2, après des buts de Zaha (6e) et Gallagher (88e). Kevin De Bruyne était titulaire chez les Citizens mais a été remplacé par John Stones à la 59e minute, après que Laporte avait été exclu juste avant la mi-temps. Christian Benteke est monté pour Crystal Palace à la 65e minute à la place de Jordan Ayew.

Romelu Lukaku, blessé à la cheville, était absent de la feuille de match pour Newcastle-Chelsea, qui s'est soldé par une nette victoire des Blues, 0-3. Christian Kabasele a également manqué sur blessure la défaite de Watford contre Southampton, 0-1.

ESPAGNE

Le Real Madrid s'est imposé 1-2 à Elche en ouverture de la 12e journée du championnat d'Espagne. Titulaire entre les perches, Thibaut Courtois a joué toute la rencontre tandis qu'Eden Hazard est monté au jeu à la 84e minute. Les Madrilènes ont ouvert le score en première période via Vinicius Junior, bien isolé par Mariano Diaz (22e). En supériorité numérique après l'exclusion de Raul Guti (63e), le Real doublait la mise grâce à un nouveau but de Vinicius Junior (73e).

Au classement, le Real Madrid s'empare provisoirement de la tête de la Liga avec 24 points, le même total que le Real Sociedad, qui comptera un match de plus après la réception de l'Athletic Bilbao dimanche. Elche est 15e avec 10 points.

TURQUIE

En Turquie, Besiktas et Batshuayi ont concédé la défaite, 1-0, en déplacement à Hatayspor dans le cadre de la 11e journée de championnat sur un but de Lobjanidze (6e). Michy Batshuayi, qui était titulaire, a dû sortir du terrain sur blessure à la 24e minute. Besiktas, avec 23 points, est 3e au classement, 3 points derrière leur adversaire du jour et 7 derrière le leader, Trabzonspor.

PAYS-BAS

Yorbe Vertessen inscrit un doublé pour le PSV face à Twente

vec Yorbe Vertessen titulaire dans sa ligne offensive, le PSV a balayé Twente, 5-2, dans le cadre de la 11e journée de Eredivisie, samedi après-midi. Au Qatar, Toby Alderweireld s'est imposé avec Al-Duhail contre le Qatar SC. Le PSV, qui est 2e au classement du championnat des Pays-Bas avec 24 points, a écrasé Twente, 5-2, et continue de mettre la pression sur l'Ajax, qui est leader et compte un point de plus que le PSV, mais doit encore disputer son match contre Herakles, samedi soir.

Le club a pu compter sur une performance de haut vol de son attaquant belge, Yorbe Vertessen, qui s'est fendu d'un doublé. Vlap, prêté par le RSC Anderlecht, avait ouvert le score pour Twente (13e), mais Vertessen (14e) puis Zahavi (27e) ont répondu pour le PSV, avant que Zerrouki ne remette les équipes à égalité avant la mi-temps (44e).

Vertessen a redonné l'avantage aux siens après le repos (54e), et Carlos Vinicius l'a imité en inscrivant son propre doublé (58e et 63e) pour mettre définitivement le PSV à l'abri. Vertessen est ensuite descendu à la 75e minute, remplacé par Bruma, et le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final.

Dans le cadre de la 8e journée de la Qatar Stars League, Al-Duhail et Toby Alderweireld ont remporté la victoire, 2-1, contre le Qatar SC. Le défenseur belge a disputé les 90 minutes pour son club, alors que les buts ont été marqués par Jackson Martinez pour le Qatar SC (15e), puis Tae-Hee Nam (38e) et Olunga (47e) pour les visités. Al-Duhail est 2e avec 21 points sur 24, derrière l'Al-Sadd de Xavi, au bilan parfait de 21 sur 21

L'Ajax ne perce pas la défense d'Heracles et ses Belges.

Heracles a réussi à accrocher l'Ajax et obtenir un match nul, samedi soir dans le cadre de la 11e journée d'Eredivisie. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver la faille et le score est resté bloqué à 0-0. Noah Fadiga, le fils de l'ancien joueur du Club de Bruges Khalilou Fadiga, a disputé l'entièreté de la rencontre pour l'équipe d'Almelo au poste d'arrière droit. Ismail Azzaoui a pu profiter d'une dizaine de minutes de jeu, en fin de rencontre, après avoir débuté sur le banc.