Surprenant: après Charleroi - Eupen (3-0), l’arbitre Bert Put «a présenté ses excuses»

Stefan Krämer, l’entraîneur eupenois, ne cachait pas sa colère, après la défaite 3-0 à Charleroi. L’Allemand pestait principalement sur le premier but carolo.

«Il y a une phase qui tue tout le match» estimait-il. L’homme fait allusion à une rentrée en touche qui revenait aux Pandas, pas aux Zèbres. Dans la foulée, Charleroi débloquait le marquoir via Shamar Nicholson (78e).

En zone mixte, on apprenait via l’arrière-gauche Andreas Beck et le directeur général eupenois Christoph Henkel que l’arbitre de la rencontre avait reconnu son erreur. Ainsi, selon la version eupenoise, Bert Put se serait présenté devant le vestiaire de l’AS Eupen après la rencontre pour y présenter ses excuses, suite à ce premier but du Sporting qui fait indirectement suite à une décision erronée.

Une situation particulière, d’autant que l’homme n’a visiblement pas été très aidé par ses assistants, avec ou sans VAR.

Nul doute que ces aveux risquent de faire débat, au moins du côté eupenois.