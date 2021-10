Victoire méritée de Waremme, à Couvin

Les Waremmois montrent d’emblée leurs intentions dès le coup d’envoi. Par

Laruelle et Nicolas notamment, les hommes de Steve Dessart ne sont pas loin d’ouvrir la marque. Heureusement pour les Mariembourgeois, ils peuvent compter sur un grand Eugène qui sauve tout ce qui peut. Juste avant la demi-heure de jeu, sur un malentendu entre Erdogan et Ndikumana, le ballon retombe dans les pieds de Laruelle qui n’a plus qu’à allumer. C’est 0-1 et mérité.

Aux retours des vestiaires, Couvin montre un visage plus conquérant. Il ne faut pas longtemps pour voir l’égalisation venir des pieds de Wackers sur un centre de Guerri. Les Fagnards sont dans un temps fort mais c’est Waremme qui reprend les commandes du match. Sur une frappe de Lapierre, qui rebondit bizarrement puis déviée par le poteau, c’est 1-2. Quelques instants plus tard, N.Deppe va provoquer le penalty. Celui-ci est botté par Lamort qui voit son envoi passer au-dessus de la barre. Le tournant du match! Car derrière, les Waremmois ne se font pas prier et c’est le coach, Steve Dessart, qui venait de monter au jeu, qui réalise le break. Une belle victoire méritée pour les Liégeois au visage séduisant.