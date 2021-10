Charleroi-Eupen: voilà pourquoi Stef Peeters n’est pas sur le terrain

Surprise ce samedi après-midi: l’Eupenois Stef Peeters ne figure pas sur la feuille de match qui oppose les Pandas à Charleroi.

L’entraîneur d’Eupen Stefan Krämer a-t-il fait le choix de se priver de son chef d’orchestre à l’occasion du déplacement des Pandas à Charleroi? Non, évidemment que non.

Il n’empêche, pas de Stef Peeters sur la feuille de match.

Renseignements pris, et après avoir croisé l’intéressé en tribune, on en sait plus.

«Mercredi lors du match de Coupe à Dender (victoire 0-1), j’ai ressenti une petite douleur à l’arrière de la cuisse» nous a expliqué Stef Peeters.

«Je pensais que ça se soignerait rapidement. Mais malheureusement, ce samedi matin, j’avais encore mal en marchant donc il était impossible de jouer. On ne voulait pas prendre de risque.»

C’est donc sans son maître à jouer qu’Eupen se mesure aux Zèbres, ce samedi.