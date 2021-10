9 histoires judiciaires étonnantes: Western à Vresse - Son locataire dans son coffre - Un ancien bourgmestre au tribunal

En plein covid, Vresse est le théâtre d’un vrai western; Furieux que son locataire ne paie pas, le sexagénaire le séquestre et menace de la balancer dans l’Escaut; la prison d’Andenne ? Un club Med… Découvrez ces surprenantes histoires judiciaires survenues cette semaine en Wallonie.

1. Un pistolet sous le bar, une carabine à l’étage et une ambiance western entre les deux concurrents

Un couple de Vresse, tenancier d’un bar, a mal vécu le non-respect de la fermeture par des concurrents. Au point de sortir une arme. Et la police en découvrira d’autres.

2. Son locataire ne paie pas ? Le sexagénaire le ligote et menace de le jeter à l’Escaut

Quand on voit cet homme, né en 1961, arriver à la barre, rien ne laissait présager de la violence des faits dont il allait devoir répondre, dont la séquestration de son locataire en retard de paiement de loyers. Et il n’a pas hésité à le menacer de le jeter à l’Escaut.

La citation de la semaine La prison d’Andenne était le club Med pour les détenus + LIRE LE COMPTE-RENDU : Andenne? «Une prison pourrie»

4. Marc Duvivier, ancien bourgmestre d’Ath, devant le tribunal correctionnel

Deux échevins d’Ath ont porté plainte contre l’ancien bourgmestre, Marc Duvivier, qui aurait organisé des marchés publics factices au profit de la société de Gaëtan Cordier. Il aurait également établi des fausses domiciliations et payé ce dernier, aux frais de la commune, pour des prestations réalisées à titre privé.

5. Un bébé secoué par sa famille d’accueil

Dès les premiers instants de sa vie, Andréa (prénom d’emprunt) n’a pas eu la chance qu’ont de nombreux autres enfants. Très honnêtement et dépassée par les événements, la mère du petit a rapidement sollicité l’aide du SAJ (service de l’Aide à la jeunesse). Une mesure d’éloignement a été mise en place et en août 2020, le jeune Andréa, 14 mois à l’époque, est confiée à Christelle et Casimir, sa famille d’accueil.

À peine deux mois plus tard, les urgentistes du GHdC alertent les autorités judiciaires: Andréa présente des traces de coups sur tout le corps et plus inquiétant encore, son état de santé est jugé critique. Le petit est entre la vie et la mort et présente de nombreuses hémorragies, laissant penser au syndrome du bébé secoué. Une enquête est ouverte et les parents d’accueil sont interrogés. Ils se retrouvent devant le tribunal.

6. Succession: la sœur hérite de coups

Les contextes successoraux sont souvent sujets à tiraillements au point de pourrir les relations entre les membres d’une même famille. C’est le cas, entre cet habitant de Philippeville (né en 88) et sa sœur. Parce qu’elle l’aurait accusé d’avoir reçu davantage qu’elle dans le cadre du décès du père, il l’a giflée et a malencontreusement défoncé une porte dont le panneau central est tombé sur elle.

7. La visite d’un huisser met la police sur une culture de cannabis en famille

Un homme, sa compagne, leur fils et leur belle-fille sont poursuivis pour avoir cultivé du cannabis dans deux maisons de Saint-Georges. Les faits avaient été découverts un peu par hasard lors de la visite d’un huissier de justice.

