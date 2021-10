Escapades d’automne, déconnecter son smartphone, découvrir l’aviron, jardiner en automne… notre sélection d’articles pour les 55 ans et plus

Cette semaine, vous avez peut-être envie de vous évader, de jardiner, de découvrir de nouvelles recettes, d’aller au-delà de l’immédiateté de l’actualité avec nos témoignages sur le covid long, de plonger dans le secret du chocolat ou de vous essayer à l’aviron… Avant de lâcher votre smartphone pour déconnecter un peu, découvrez notre sélection d’articles de la semaine.

1. Escapades d’automne

Envie de prendre l’air cet automne dans des paysages lumineux entre océan et pinède? Direction la Vendée, ses longues plages, ses marais et ses forêts. Nous vous proposons d’y sortir des sentiers encombrés pour y découvrir quelques perles. Partez avec nous ici.

2. Voyager sereinement

S’évader hors des frontières de la Belgique comporte encore quelques petites contraintes. PLF, quarantaine, tests, zone verte, orange, rouge… voici le mode d’emploi pour des vacances sereines.

À découvrir ici

3. Lâcher son smartphone

Pormezz - stock.adobe.com

Utilisé sans limite, sans barrière, le smartphone est susceptible de vous emprisonner au mieux dans une relation chronophage, au pire dans une relation toxique. Pour se détacher de cet objet chronophage, deux expertes nous donnent leurs conseils, à lire ici.

Merci

Nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT: abonnez-vous et recevez un chèque cadeau de 50€ valable chez Delhaize.

4. La passion du chocolat au musée de Jean-Philippe Darcis

L’automne donne des envies de cocooner au coin du feu. Et de se délecter de douceurs chocolatées, de pâtisseries moelleuses. Et pourquoi, de sortir un peu pour aller découvrir le musée du chocolat ouvert en 2016 par Jean-Philippe Darcis au cœur de sa chocolaterie. L’homme est un passionné qui n’a de cesse de créer des recettes toujours plus originales… et goûteuses. À l’aube des 25 ans d’existence de son entreprise, nous avons rencontré le Verviétois pour qu’il nous partage son amour du métier de chocolatier-pâtissier.

À lire ici.

5. BD: le dernier «Tuniques Bleues» créé par Cauvin

Sur le dernier scénario de feu Raoul Cauvin, c’est un album-hommage aux chevaux de guerre qui s’est dessiné sous le crayon de Lambil. Le 64e tome des Tuniques Bleues, «Où est donc Arabesque?», est paru. Rencontre avec le Sambrevillois, qui met la dernière main à son prochain projet, la suite des aventures de ses héros nordistes, Irish Melody.

A lire et regarder en vidéo ici.

6. Une meilleure prise en charge du covid long

Chaque semaine, on n’échappe pas à de nouvelles informations sur le covid. Cette fois, une note positive: les personnes souffrant des conséquences à long terme du virus vont pouvoir bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire.

Notre dossier à lire ici

7. L’aviron, un sport complet pour prendre soin de son corps

-

L’aviron, voici l’un des sports les plus complets qui soient. Ce n’est pas vraiment le premier sport auquel on pense lorsqu’il s’agit de s’y remettre ou d’inscrire les enfants dans un club pour les faire bouger. Et pourtant, de la pointe des pieds jusqu’aux épaules, il sollicite tous les muscles et entretient les capacités respiratoires.

Découvrez notre reportage à Liège, un des plus anciens clubs sportifs de Wallonie, fondé en 1873.

8. Notre recette de la semaine

Chaque semaine, nous vous proposons une recette et vous guidons pas à pas dans sa réalisation. Cette semaine, direction la Bretagne, et plus précisément le Morbihan, avec une glace au caramel et à la fleur de sel.

À découvrir ici

-

9. Notre sélection de vins

Quel vin avec du fromage? Quel vin blanc avec les moules? Rouge, rosé, blanc, que servir avec votre couscous? Découvrez notre sélection de vins pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée. Chaque semaine, Pascal Jassogne vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats ou éviter un mal de tête. Tajine d’agneau, côte de bœuf, sushis, fruits de mer, choisissez le meilleur vin en fonction de votre budget.

À lire ici

10. Jardin: que peut-on planter avant la Sainte-Catherine?

À cette période de l’année, le besoin de planter se fait ressentir chez de nombreux jardiniers. «À la Sainte-Catherine tout bois prend racine», un dicton très populaire et connu de tous les amoureux du jardin. Mais difficile d’attendre le 25 novembre pour commencer des plantations. Si la bêche vous démange, prenez conseil auprès de notre spécialiste Marc Knaepen.

Une vidéo à découvrir ici