Leuze: un nouvel équipement pour diffuser les conseils communaux

Les citoyens leuzois pourront, dès le prochain conseil communal, suivre les débats en direct sans quitter leur maison.

À l’hôtel de ville de Leuze, la salle du conseil communal vient d’être dotée d’un système de captation audio et vidéo. Ce nouvel équipement permettra la retransmission en direct des débats politiques (NDLR: le prochain conseil communal devrait avoir lieu fin novembre) sur la page Facebook et le site internet de la Ville.

L’investissement, d’un peu plus de 39 000€ à charge de la Commune de Leuze, couvre l’installation de quatre caméras robotisées, d’un système de régie informatisée, de vingt-quatre «postes-micro» ou encore le renouvellement du système Hifi.

Outre les séances du conseil communal, ces outils technologiques pourront être utilisés dans le cadre de la diffusion en ligne de séances d’informations, de présentation des services de l’Administration… Les futurs mariés leuzois pourront même repartir avec un souvenir inoubliable de leur union, en se voyant offrir un enregistrement de la cérémonie à l’hôtel de ville.

«C’était une promesse électorale et le succès de la diffusion des conseils communaux (convoqués jusqu’il y a peu en visioconférence) durant le Covid a renforcé l’ambition de la majorité d’avancer dans la mise en place de ce système de retransmission en ligne. C’est un pas important qui est franchi pour plus de transparence et une meilleure communication vers les citoyens », a commenté, sur les réseaux sociaux, l’échevin de la communication, Nicolas Dumont.